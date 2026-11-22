أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي ومسيرتين حوثية، في حين أسفرت غارات على صنعاء عن إصابة ستة أشخاص.

أعلن التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، عن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي ومسيرتين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثية نحو مناطق مختلفة داخل الأراضي السعودية. ورداً على هذه الهجمات، أكدت السلطات المحلية التابعة للجماعة إصابة ستة أشخاص خلال غارة جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف العسكري لدعم الحكومة اليمنية، تركي المالكي، عبر منصة إكس، إن منظومات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الغربية. وأكد التحالف، في بيانه الرسمي الصادر يوم الأحد، نجاح عملياته في اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين، حيث استهدفت الأولى منطقة الرياض، بينما توجهت الثانية نحو المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.

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تفاصيل الهجمات الحوثية واستهداف البنية التحتية

وتبنى الحوثيون يوم الأحد هجومين مباغتين على المملكة العربية السعودية، شملت الأولى مصفاة رابغ النفطية الهامة الواقعة على ساحل البحر الأحمر في محافظة مكة المكرمة. في حين استهدفت الثانية رادارات عسكرية في منطقة الدواسر، التي تبعد مئات الكيلومترات عن العاصمة الرياض، وفقاً لبيان صحفي أصدره المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، عبر منصة إكس.

وأوضح يحيى سريع في بيانه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي استهدفت أعياناً مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب ولحج والبيضاء والحديدة. وأشار إلى أن هذه الضربات نفذتها طائرات من طراز F15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، بالإضافة إلى العدوان الصاروخي القادم من منطقة نجران، مما خلّف شهداء وجرحى من المدنيين.

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الآثار الإنسانية والموقف اليمني الرسمي

في اليمن، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين، أنيس الأصبحي، أن غارة جوية استهدفت محطة وقود تابعة لشركة النفط الحكومية في العاصمة صنعاء يوم الأحد. وأسفرت هذه الغارة عن إصابة ستة من العاملين في المحطة وإلحاق أضرار جسيمة بمبنى الشركة، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وتأتي هذه التطورات العسكرية المتصاعدة في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران. وكان التحالف قد أعلن في اليوم السابق، يوم السبت، اعتراضه وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها الجماعة باتجاه العاصمة الرياض السعودية.

السياق الإقليمي والمستقبل المتوقع

ورصد شاهد لوكالة رويترز مقذوفاً في سماء الرياض قبل سماع دوي انفجار، في سياق يتبع هجوم الحوثيين يوم الخميس الذي قال الدفاع المدني السعودي إنه ألحق أضراراً مادية بأحد أبراج المركز المالي في الرياض دون تسجيل إصابات بشرية.

وكان صاروخ قد أصاب مباشرة برج صندوق الاستثمارات العامة، وهو أطول ناطحة سحاب في المدينة، ليكون بذلك ثاني هجوم على الحي المالي في العاصمة خلال الشهر الجاري. وفي المقابل، أعلن التحالف بقيادة السعودية يوم الجمعة تنفيذ ضربات عسكرية على ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر غربي اليمن.

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وذكر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن الميناء لا يزال يعمل وإن تدفق البضائع سيستمر دون انقطاع، وفقاً لوكالة رويترز. ويُعدّ ميناء الحديدة المنفذ الرئيسي لدخول المواد الغذائية والإمدادات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال اليمن، فيما أعلنت الجماعة توعدتها بمواصلة هجماتها على السعودية.