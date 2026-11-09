التحالف الوطني يعمل بالمستشفيات بعد حادث قطار العياط وضبط سائقين بأسيوط

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يدعم مستشفيات الجيزة بشحنة طبية ضخمة بعد حادث قطار العياط، فيما ضبطت النيابة قائدي سيارتين في أسيوط بتهمة نقل الركاب في أماكن غير آمنة.

في إطار جهودها الإنسانية والإنقاذية، يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تكثيف تدخلاته الميدانية لدعم المصابين والضحايا جراء حادث تصادم القطارين الذي وقع بمحافظة الجيزة، من خلال توجيه شحنة عاجلة تضم مستلزمات طبية وجراحية حاسمة. وشملت هذه الشحنة المتخصصة 620 عبوة محلول طبي علاجي، بالإضافة إلى 105 لفات قطن طبي بوزن نصف كيلو للفة، تم توجيهها بشكل مباشر إلى مستشفي العياط و مستشفى الواسطى المركزي لتعويض النقص في المخزون ودعم الفرق الطبية.

توزيع المساعدات الطبية بمستشفي العياط

يستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشكل أساسي مستشفي العياط ومستشفى الواسطى المركزي، لضمان سرعة استجابة الكوادر الطبية للتعامل مع الحالات المصابة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة دون تأخير. وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية التحالف لتلبية الاحتياجات العاجلة للمستشفيات المستقبلة للمصابين، مما يعزز من قدرتها على استيعاب التدفق الكبير للحالات الناتجة عن كارثة القطارين التي شهدها قطاع الجيزة.

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جهود توزيع الغذاء بزاوية غزال

إلى جانب الدعم الطبي، يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ حملات الإغاثة الغذائية عبر توزيع 8 آلاف وجبة غذائية جاهزة بقرية زاوية غزال، لدعم المتأثرين مباشرة من تبعيات الحادث. وتهدف هذه الجهود إلى سد الفجوة الغذائية العاجلة وضمان توجيه الدعم لمستحقيه وفقاً للأولويات الفعلية والمتغيرة في مناطق الكارثة، مما يعكس التزام المؤسسة بأدوارها التنموية والإنسانية المتعددة الجوانب.

ضبط مخالفات النقل بأسيوط

في ملف أمني موازٍ، أوقفت النيابة العامة قائدي سيارتين في مدينة أسيوط، وذلك لأنهما سمحا لركابهما بالجلوس في أماكن غير مخصصة للسلامة مثل أعلى الصندوق الخلفي للسيارة أو داخله، مما يعرض حياة المسافرين للخطر الجسيم. وتأتي هذه الإجراءات الرقابية الصارمة في إطار جهود الجهات المعنية لضمان الالتزام بمعايير السلامة المرورية ومنع الحوادث المميتة الناتجة عن الإهمال في نقل الركاب بالطرق السريعة.

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تحقيق في حادث قطار العياط

كما أمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها، وذلك ضمن إجراءات التحقيق المستمرة في حادث تصادم القطارين الذي وقع بمنطقة العياط، وتبين تورطهما المباشر أو التسبب في وقوعه. ويأتي هذا القرار القضائي في خطوة لتصعيد المحاسبة القانونية على إهمال岗位职责 التي تقع على عاتق مسؤولي الحركة والقطارات لضمان سلامة ملايين المسافرين يومياً على شبكة السكك الحديدية.

متابعة القرارات التموينية لعام 2026

في ذات السياق الإداري والمالي، حددت الجهات المختصة مواعيد صرف مقررات التموين لشهر ديسمبر 2026، مع بيان ضوابط الحصول على السلع المدعمة للأسر المصرية. وتظل هذه القرارات محل متابعة دقيقة من قبل المواطنين لضمان استمرارية التزود بالسلع الأساسية بأسعار مخفضة، في إطار سياسات الدولة لتحقيق الاستقرار الغذائي والوقاية من الغلاء.