التحالف يعلن اعتراض صاروخ كروز غرب السعودية وتدمير مسيّرة بمحيط ميناء جدة، بينما تواصل المستشفيات المصرية تقديم الرعاية لضحايا حادث الوراق في الجيزة.

أعلن التحالف ، في بيان رسمي، عن اعتراض صاروخ من نوع كروز غرب المملكة العربية السعودية، حيث نجح الدفاعات في إسقاطه ومنع آثاره على المناطق المأهولة بالسكان. وفي نفس التوقيت الزمني، تم تدمير مسيّرة استهدفت محيط ميناء جدة ، مما يؤكد جاهزية المنظومات الدفاعية في حماية البنية التحتية الحيوية.

تفاصيل الاعتراض الجوي الغربي

أكدت المصادر العسكرية التابعة للتحالف أن عملية الاعتراض تمت بنجاح تام باستخدام منظومات متطورة، مما حال دون أي أضرار مادية أو بشرية نتيجة الهجوم الصاروخي. كما أشار البيان إلى أن المسيّرة التي تم تدميرها كانت تحاول اختراق الفضاء الجوي للمملكة بالقرب من ميناء جدة التجاري، ولكن تم اكتشافها وتحييدها قبل أن تتمكن من تنفيذ مهمتها.

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الاستجابة الطبية لحادث الوراق

في مصر، شدد محافظ الجيزة، خلال استعراضه لتفاصيل حادث حريق الوراق الذي شهدته المحافظة، على اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان سلامة المواطنين والتعامل الفوري مع تداعيات الكارثة. وقد وجه المحافظ بوضع خطة طبية شاملة تضمن استقبال جميع المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم دون تأخير، مع التركيز على متابعة حالتهم الصحية بدقة وفقاً للتقييمات الطبية الدقيقة.

توزيع المرضى بين المستشفيات

كشفت البيانات الرسمية المتاحة عن عملية تحويل دقيقة لضحايا الحادث لضمان تلقي العلاج المناسب، حيث استقبلت مستشفى بولاق الدكرور المصاب مصطفى سمير صديق، وهو من محافظة الإسماعيلية، والذي يخضع حالياً للرعاية الطبية المكثفة. كما تم تحويل فاطمة محمد علي ونجلها محمد أحمد جابر إلى مستشفى زايد نهيان، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة وتلقي الرعاية الصحية اللازمة في مرافق متخصصة.

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متابعة الأطقم الطبية للحالات

تم أيضاً تحويل كل من سعيد عبد الغني وأحمد جابر نوار إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، ضمن إجراءات التعامل المنسقة مع المصابين جراء الحادث، لضمان استكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وتعمل الأطقم الطبية بكل جهودها على متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين، بهدف استقرار الحالات وإكمال برامج العلاج، بينما تنتظر الأسر بفارغ الصبر التطورات الإيجابية.

الوقوف على حجم الخسائر البشرية

تواصل الجهات المعنية متابعة تداعيات الحادث من جميع الجوانب، من أجل الوقوف على حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنه بشكل دقيق. ويتم حصر أسماء عدد من ضحايا الحادث لتسهيل عملية التواصل مع الأسر وتقديم الدعم اللازم، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع آثار الكارثة وتخفيف المعاناة عن المتضررين.