التصعيد الإسرائيلي على لبنان وانتقادات ازدواجية المعايير الدولية

تحليل للإعلامي سيد علي حول العدوان الإسرائيلي على لبنان وانتقاد الدعم الغربي لإسرائيل مقابل التخلي عن المظلومين في غزة ولبنان.

في ظل التصعيد العسكري ال إسرائيل ي المتواصل على الأراضي ال لبنان ية، تتزايد التساؤلات حول دوافع هذا العدوان وتداعياته على المنطقة. فقد أثار الإعلامي سيد علي في برنامجه 'حضرة المواطن' قضية مهمة تتعلق بتبريرات إسرائيل لهجماتها، مشيرًا إلى أن تل أبيب تزعم أن حزب الله هو أحد الأذرع الإيرانية، وبالتالي تستهدف لبنان بحجة قطع الطريق على النفوذ الإيراني.

ولكن الواقع يكشف ازدواجية المعايير الدولية، حيث تحظى إسرائيل بدعم واسع من قوى كبرى في عدوانها، بينما يوصم أي طرف يحاول مساعدة الفلسطينيين أو اللبنانيين بأنه إرهابي أو عميل لإيران. وأضاف سيد علي أن حزب الله، رغم كونه حزبًا شيعيًا، إلا أنه لعب أدوارًا مهمة في لبنان، سواء في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أو في المشاركة السياسية.

لكنه شدد على أنه لا يدافع عن الحزب بقدر ما يدعو إلى نظرة متوازنة، فالكل يدافع عن إسرائيل وأمريكا بينما يُترك المظلومون في غزة ولبنان دون نصير. وأكد أن وجود مقاومة في المنطقة أمر ضروري لردع العدوان، وأن إسرائيل وأمريكا يجب أن تشعرا بأن هناك ثمنًا يدفع مقابل ظلمهم. لكنه في الوقت نفسه أعرب عن رفضه لتدمير لبنان أو أن يكون قراره بيد جهات خارجية.

هذا الموقف يعكس حالة من التضامن مع الشعوب المقهورة، لكنه يثير أيضًا تساؤلات حول مستقبل لبنان في ظل الصراع الإقليمي. فهل ستستمر إسرائيل في استهداف لبنان تحت ذريعة محاربة إيران؟ أم أن المجتمع الدولي سيتحرك لوقف هذا العدوان؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة، لكن الأكيد أن المنطقة لن تشهد استقرارًا طالما استمرت سياسة الكيل بمكيالين.

وفي الختام، يبقى الأمل معقودًا على وعي الشعوب وقدرتها على التصدي للظلم مهما كانت التحديات





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