التشكيل الرسمي للمنتخب السعودي أمام أوروجواي في كأس العالم 2026

أعلن المدرب جورجيوس دونيس التشكيلة التي ستبدأ بها السعودية مواجهتها الأولى في مونديال 2026 ضد أوروجواي، ساعيًا لانطلاقة قوية في مجموعة صعبة تضم إسبانيا والرأس الأخضر.

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي، اليوناني جورجيوس دونيس ، التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة منتخب أوروجواي ، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 .

تأتي المباراة في الساعة الواحدة صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر والسعودية، ويسعى المنتخب السعودي من خلالها إلى تحقيق بداية قوية أمام أحد أبرز المرشحين في البطولة. يتوافد الجماهير السعودية بمشاعر فخر وترقب لمشاهدة الظهور الأول للأخضر في النسخة الحالية من كأس العالم، خاصة أن المواجهة تجمعه بمنتخب يمتلك خبرات كبيرة ومكانة عالمية.

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا منتخب إسبانيا والرأس الأخضر، وهي مجموعة تعتبر من المجموعات القوية والمتنافسة، مما يتطلب تحقيق نتائج إيجابية منذ الجولة الأولى للحفاظ على فرص التأهل إلى الدور التالي. بعد دراسة الخصم وتحليل نقاط القوة والضعف، استقر المدرب جورجيوس دونيس على الاعتماد على مزيج من العناصر صاحبة الخبرة إلى جانب عدد من اللاعبين الشباب الذين يمتلكون动能 عالية.

الهدف هو تقديم أداء متوازن يجمع بين القوة الدفاعية والسرعة في التحولات الهجومية، مع الرهان على مهارات سالم الدوسري وقدرات فراس البريكان في قيادة الخط الأمامي وصناعة الفارق أمام دفاع أوروجواي الصلب. يدخل المنتخب السعودي اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق انطلاقة إيجابية في مشواره بالمونديال، مستندًا إلى الانسجام بين عناصره وثقة الجهاز الفني في قدرة اللاعبين على مجاراة المنافس والخروج بنتيجة تعزز آماله.

التشكيلة الرسمية المعلنة أظهرت تصميمًا واضحًا على الموازنة بين الاستقرار والطموح: حراسة المرمى محمد العويس، خط الدفاع سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، متعب الحربي، خط الوسط مصعب الجوير، محمد كنو، محمد أبو الشامات، خط الهجوم سالم الدوسري، فراس البريكان. يأمل المنتخب في استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية قبل المواجهتين المقبلتين أمام إسبانيا والرأس الأخضر، في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة على بطاقتي التأهل إلى دور الستة عشر





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كأس العالم 2026 منتخب السعودية أوروجواي جورجيوس دونيس التشكيل الرسمي

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