التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يتابع تداعيات حادث قطار العياط بالجيزة

تواصل مؤسسات حياة كريمة وصناع الحياة ومصر الخير دعم المصابين وأسر الضحايا في حادث تصادم قطار العياط بمحافظة الجيزة، عبر الإغاثة والمتابعة الميدانية المستمرة.

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، الذي يضم مؤسسات حياة كريمة وصناع الحياة ومصر الخير، مواصلة متابعة تداعيات حادث تصادم قطار العياط ب محافظة الجيزة ، وتقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا. وجاء ذلك استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتكثيف جهود الدعم والمساندة للمتضررين من الحوادث والطوارئ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتتحرك فرق الإغاثة والطوارئ التابعة للمؤسسات الثلاث ميدانيًا في المستشفيات المستقبلة للمصابين، ومواقع الأهالي المتأثرين بالحادث، لمتابعة تطورات الموقف وتقديم المساندة المطلوبة في كل مرحلة.

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آليات الدعم الميداني لمؤسسات التحالف الوطني

تتمثل آلية العمل في توزيع الفرق الميدانية بين موقع الحادث ومستشفيات الواسطى وبني سويف والعياط، حيث تتولى كل فرقة متابعة تطورات الحالات ورصد الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وقامت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة بالتوجه إلى المستشفيات لمتابعة المصابين والاطمئنان على أحوالهم، وتقديم المساندة للأهالي بالتنسيق مع رجال الإسعاف، والمساهمة في تيسير جهود التعامل مع تداعيات الحادث.

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أما مؤسسة صناع الحياة، من خلال برنامج الإغاثة والطوارئ، فقد شاركها عدد من متطوعيها بالمحافظة في متابعة حالات المصابين ورصد احتياجاتهم، مع التنسيق لتحريك مجموعات إضافية من المتطوعين لدعم جهود الاستجابة وفقًا للأولويات الميدانية.

وفي الإطار نفسه، قدمت مؤسسة صناع الحياة مصر الوجبات الساخنة والمياه والعصائر للمصابين وذويهم في المستشفيات المستقبلة للحالات، إلى جانب رصد الاحتياجات الإنسانية وتقييمها لتحديد التدخلات الإغاثية اللازمة.

موقف مؤسسة مصر الخير ومتابعة الأسر المتضررة

أكدت مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنها تواجدت على أرض الواقع منذ اللحظات الأولى لحادث قطار العياط، لمتابعة الموقف ميدانيًا وتقديم الدعم والإغاثة للمصابين.

وشددت مؤسسة مصر الخير على استمرار تواجدها وجهودها الميدانية، ومواصلة تقديم الدعم ومتابعة المستجدات حتى انتهاء الأزمة، لتكون سندًا للمصابين وأسرهم في هذه الظروف الصعبة، وفق الاحتياجات الفعلية.

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وتواصل المؤسسات الثلاث حصر احتياجات المصابين وأسرهم وأسر الضحايا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوجيه أوجه الدعم بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والأولويات الميدانية.

رسالة التعازي والخطوات المقبلة للدعم

نعى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضحايا حادث قطار العياط، وتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وتؤكد مؤسسة حياة كريمة استمرار متابعتها للموقف من خلال فرقها الميدانية، وحرصها على مساندة المتضررين والوقوف بجانبهم، فيما يجري تمهيدًا لدراسة التدخلات المناسبة في ضوء الإمكانات المتاحة وكل حالة على حدة.

وتستمر فرق الإغاثة والطوارئ في أداء مهامها الميدانية ومتابعة تطورات الحادث، مع مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية، في إطار جهود التحالف لتعزيز دوره في الاستجابة السريعة للأزمات والطوارئ.