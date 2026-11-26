كشف الجهاز الفني لسيلتيك عن خططه lineup لمواجهة توريينسي البرتغالي، حيث يتوقع أن يبدأ هيثم حسن المباراة، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

يستعد المحترف المصري هيثم حسن لخوض مواجهة دولية حاسمة مع فريقه سيلتيك الإسكتلندي، حيث يترقب الظهور رسميًا في تشكيلة الفريق الأساسية لمواجهة توريينسي البرتغالي، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2026-2027.

التشكيل الرسمي وسياق ظهور هيثم حسن

يُتوقع بشكل قوي أن يعتمد الجهاز الفني في سيلتيك على هيثم حسن كنقطة ارتكاز في الخط الأمامي، حيث سيشارك alongside الثنائي كاميلو دوران وسيباستيان تونكتي لتشكيل مثلث هجومي متكامل يسعى لتجاوز دفاع توريينسي، وذلك على الرغم من أن المصري غاب عن المباراة الأخيرة أمام سانت ميرن التي حقق فيها فريقه فوزًا كاسحًا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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تشير التوقعات الفنية إلى أن هذه المشاركة تأتي كإشارة واضحة على ثقة المدرب الكامل في جاهزية هيثم حسن البدنية والفنية، خاصة وأنه يهدف إلى استعادة توازنه النفسي بعد الغياب عن المباراة السابقة، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في الخطة الهجومية التي يسعى بها سيلتيك لتحسين أدائه الأوروبي.

هيكلية تشكيلة سيلتيك الدفاعية والوسطى

بالنظر إلى الهيكل الدفاعي للفريق، من المتوقع أن يقود كيران تيرني خط الدفاع إلى جانب ليام سكيلز، مع وجود كاميرون كارتر فيكرز وجوردان لوتومبا لإغلاق المساحات أمام هجمات توريينسي، مما يعزز من تماسك الفريق خلف خط الوسط الذي سيخوضه كالوم ماكجريجور إلى جانب أوكسليد تشامبرلين وبنيامين نيجرين.

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تتميز هذه التشكبة بالاعتماد على الخبرة والسرعة في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، حيث يسعى سيلتيك لخلق فوضى في صفوف الخصم عبر التوزيع السريع والتمريرات القصيرة، مما يتطلب من هيثم حسن ومرفقيه فهمًا عميقًا للحركات التكتيكية التي سيتردد صداها على مساحة الملعب بأكمله.

الترتيب الحالي وصراع النقاط في المجموعة

يحتاج سيلتيك بشدة إلى استعادة توازنه في البطولة الأوروبية، حيث جمع الفريق حتى الآن ثلاثة نقاط فقط من أربع مباريات، محققًا فوزًا وحيدًا مقابل ثلاث هزائم تعكس حالة من عدم الاستقرار، في حين يخوض توريينسي المواجهة بأفضلية نسبية في الرصيد النقطي، حيث حصد ست نقاط من أربع مباريات، بواقع انتصارين وهزيمتين، مما يجعل اللقاء نقطة فارقة لكلا الفريقين.

تزداد أهمية المواجهة الليلة بشكل مضاعف بالنسبة لسيلتيك، الذي يسعى جاهدًا للخروج من نفق النتائج السلبية في المسابقة القارية، خاصة وأن أي خسارة إضافية قد تعرض مركز الفريق في الجدول للخطر، بينما يسعى توريينسي للحفاظ على زخمه الإيجابي وتأكيد تفوقه النسبي في المجموعة عبر تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.

التطلعات المستقبلية وتأثير النتيجة على المسار

يتطلع الجمهور والجهاز الفني في سيلتيك إلى أن يمثل هذا الفوز انطلاقَةً جديدة نحو التحسن المستمر، ليس فقط في ترتيب المجموعة، بل أيضًا في تعزيز ثقة اللاعبين في قدراتهم التكتيكية، حيث أن تحسين الأداء ضد فريق من مستوى توريينسي سيعطي زخماً كبيراً للفريق قبل مواجهة الفريق التالية في المسابقة.

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في النهاية، تظل النتيجة النهائية للمباراة هي المعيار الفعلي للنجاح، لكن الجهد المبذول من قبل هيثم حسن وزملائه في التشكيلة المتوقعة سيحدد بشكل كبير مسار سيلتيك في المراحل المقبلة من الدوري الأوروبي، وسط توقعات بفرصة كبيرة لتحقيق انتفاضة تخرج الفريق من أزمة النتائج التي يعاني منها مؤخرًا.