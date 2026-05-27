التضحية والبذل سبيل السعادة في عيد الأضحى

في خطبة عيد الأضحى بالجامع الأزهر، أكد الدكتور عبد الفتاح العواري أن العيد يجسد معاني التضحية والإيثار، ودعا إلى صلة الأرحام ومساعدة المحتاجين لتحقيق السعادة الحقيقية.

في خطبة عيد الأضحى المبارك التي ألقاها الدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، في الجامع الأزهر الشريف ، تناول فضيلته موضوع التضحية والبذل وأثرهما في تحقيق السعادة الحقيقية للفرد والمجتمع.

وقد أكد الدكتور العواري أن عيد الأضحى ليس مجرد مناسبة دينية أو اجتماعية عابرة، بل هو تجسيد لأسمى معاني الإيثار والفداء والطاعة لله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، التي تمثل نموذجًا فريدًا للتسليم لأمر الله والتضحية بأغلى ما يملك الإنسان في سبيل رضا الخالق. وأضاف أن الإسلام حث على التكافل والتراحم بين الناس، وجعل من الأضحية شعيرة تعزز هذه القيم، حيث يتقاسم المسلمون لحم الأضاحي مع الفقراء والمحتاجين، مما يسهم في نشر المحبة والتآخي بين أفراد المجتمع.

وأشار الدكتور العواري في خطبته التي حملت عنوان "عيد التضحية والبذل وأثرهما في تحقيق السعادة" إلى أن السعادة الحقيقية لا تتحقق بتراكم الماديات أو الانغماس في الملذات الدنيوية، بل تنبع من القرب من الله تعالى ومن العطاء والبذل للآخرين. وشدد على أن المجتمعات التي تنتشر فيها قيم التعاون والرحمة تكون أكثر استقرارًا وأمانًا، لأن أفرادها يشعرون بالمسؤولية تجاه بعضهم البعض، مما يخلق بيئة اجتماعية متكاملة تخلو من الحقد والكراهية.

ودعا المصليين إلى اغتنام أيام العيد في صلة الأرحام وزيارة الأقارب والأصدقاء، وتعزيز الروابط الأسرية التي تعاني من الانقطاع في زحام الحياة العصرية. كما حث خطيب العيد على مد يد العون للفقراء والأيتام والمحتاجين، وإدخال السرور على قلوبهم، مؤكدًا أن الأعياد في الإسلام ليست مجرد مظاهر شكلية من ملابس جديدة وأطعمة ولحوم، بل هي فرص سانحة لتعزيز القيم الإنسانية النبيلة ونشر الخير في كل مكان.

وأوضح أن التضحية التي يقدمها المسلم في عيد الأضحى تذكره دائمًا بأن العطاء لا يقتصر على المال فقط، بل يشمل الوقت والجهد والمشاعر الطيبة، وأن كل عمل صالح يقدمه الإنسان يزيده قربًا من الله ويسهم في بناء مجتمع متماسك قوي. وفي ختام الخطبة، صلى الدكتور العواري على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمة الإسلامية باليمن والبركات والخير والسلام.

وتجدر الإشارة إلى أن خطبة عيد الأضحى بالجامع الأزهر شهدت حضورًا كبيرًا من المصلين الذين تفاعلوا مع مضامينها، حيث أدوا صلاة العيد في أجواء إيمانية روحانية تعكس سماحة الإسلام ووسطيته. وقد أشاد عدد من المصلين بجهود الأزهر الشريف في تنظيم ساحات الصلاة والمساجد، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر الدينية، مؤكدين أن مثل هذه الخطب تعزز الوعي الديني والقيم الأخلاقية في المجتمع المصري والعربي والإسلامي.

وقد حظيت خطبة الدكتور عبد الفتاح العواري بتغطية إعلامية واسعة، ونقلتها العديد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، لما تحمله من معان سامية ودروس تربوية هادفة، تؤكد على أهمية التضحية والبذل في بناء المجتمعات المتطورة والمزدهرة. وتأتي هذه الخطبة ضمن سلسلة من الخطب والدروس التي يقدمها الأزهر الشريف في المناسبات الدينية، بهدف نشر الفكر الوسطي المستنير ومكافحة التطرف والغلو.

وفي السياق نفسه، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة العيد بمسجد الرحمن الرحيم بمقر القيادة الاستراتيجية، بينما أدى المحافظون ونوابهم صلاة العيد في المحافظات المختلفة، وثمنوا جهود تنظيم الساحات والمساجد لاستقبال المصلين وتوفير الأمن والراحة لهم. وقد أكد المسؤولون أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على تسهيل أداء الشعائر الدينية وتعزيز الروح الإيمانية لدى المواطنين





