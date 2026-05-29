التعاقد مع محمد صلاح: الاتحاد يضع شرطًا ماليًا

إدارة نادي الاتحاد تضع شرطًا ماليًا من أجل مواصلة المفاوضات مع محمد صلاح، دون الاستقرار على النادي الذي قد ينضم إليه اللاعب بشكل نهائي.

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتحاد وضعت شرطًا ماليًا أساسيًا من أجل مواصلة مفاوضاتها للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكره الصحفي السعودي فهد المحياوي، فإن إدارة الاتحاد لا ترغب في إدراج صفقة محمد صلاح بالكامل ضمن الميزانية المخصصة للنادي من لجنة الاستقطاب، كما تفضل أن يتحمل النادي جزءًا محدودًا فقط من راتب اللاعب، مقابل وجود جهة داعمة تتكفل بالقيمة الأكبر من الصفقة. وأوضح المحياوي، عبر حسابه على منصة إكس، أن المفاوضات الخاصة بانتقال صلاح إلى الدوري السعودي لا تزال مستمرة حتى الآن، دون الاستقرار على النادي الذي قد ينضم إليه اللاعب بشكل نهائي.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الاتحاد تضع حاليًا ملف التعاقد مع مدرب جديد على رأس أولوياتها، حيث تدرس عدة أسماء بارزة قبل اتخاذ القرار النهائي، في ظل رغبة النادي بحسم هذا الملف قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025 الشهر المقبل. وتشير التقارير إلى أن الخطة الأولية داخل الاتحاد تتجه للإبقاء على 3 أو 4 محترفين أجانب فقط من القائمة الحالية، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي وفق رؤية المدرب الجديد، إلى جانب موقف بعض اللاعبين من الاستمرار أو الرحيل، وإمكانية وصول عروض مناسبة لهم.

ويأتي اهتمام الاتحاد بضم محمد صلاح ضمن مساعي النادي لإبرام واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ دوري روشن السعودي، خاصة مع اقتراب نهاية مشوار اللاعب مع ليفربول، ما يفتح الباب أمام احتمالية خوضه تجربة احترافية جديدة في الملاعب السعودية





