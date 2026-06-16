التغطية الخاصة لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

تقدم قناة صدى البلد تغطية خاصة ومستمرة لمباراة منتخب مصر ونظيره البلجيكي في بطولة كأس العالم 2026، وسط ترقب جماهيري كبير.

انطلقت التغطية الخاصة لمباراة منتخب مصر ونظيره البلجيكي ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 ، على قناة صدى البلد ، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة قوية تجمع المنتخبين في إطار مباريات المجموعة السابعة.

ويقدم الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي" تغطية خاصة ومستمرة، تتضمن متابعة الجمهور المصري في العديد من الأماكن أبرزها العاصمة الإدارية، لحظة بلحظة، إلى جانب رصد ردود الأفعال الجماهيرية. وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب المصري، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب بلجيكا لتعزيز فرصه في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

ومن المنتظر أن تشهد التغطية الخاصة استضافة عدد من المحللين الرياضيين والخبراء لمناقشة أداء المنتخبين وتقييم مجريات المباراة، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات المتعلقة بمشوار الفراعنة في كأس العالم 2026





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كأس العالم 2026 منتخب مصر منتخب بلجيكا تغطية خاصة قناة صدى البلد

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