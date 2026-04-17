التعليم تعلن جداول امتحانات الثانوية العامة 2026.. تفاصيل مواعيد الدور الأول ومختلف الأنظمة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي تشمل النظامين الجديد والقديم، بالإضافة إلى امتحانات مدارس المتفوقين (STEM) والمكفوفين، مع توضيح مواعيد بدء وانتهاء الامتحانات لكل فئة.

أكد مجلس الوزراء المصري أن معالي وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني، الأستاذ محمد عبد اللطيف، قد اعتمد رسميًا جداول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026. يشمل هذا الاعتماد طلاب النظامين ال تعليم يين المتبعين في المرحلة الثانوية، وهما النظام الجديد الذي تم تطبيقه تدريجيًا، والنظام القديم الذي لا يزال ساريًا لبعض الشرائح من الطلاب.

لم يقتصر الاعتماد على طلاب الثانوية العامة التقليدية فحسب، بل امتد ليشمل أيضًا الجداول الخاصة بامتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ولطلاب المكفوفين، مما يضمن تنظيمًا متكاملاً لجميع فئات الطلاب الممتحنين. هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل، وتوفر للطلاب وأولياء الأمور رؤية واضحة للمواعيد المقررة، مما يتيح لهم التخطيط الجيد للفترة القادمة من المذاكرة والاستعداد.

إن إصدار هذه الجداول مبكرًا يهدف إلى تخفيف أي ضغوط محتملة وتوفير الوقت الكافي للمراجعة والاستعداد النفسي والذهني للامتحانات. وفقًا للجداول المعتمدة، ستبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، بما في ذلك النظام الجديد والنظام القديم وطلاب المكفوفين، يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر يونيو لعام 2026. وتستمر هذه الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر يوليو لعام 2026.

هذه الفترة الزمنية المحددة تمنح الطلاب مساحة كافية لإظهار حصيلتهم المعرفية والمهارية التي اكتسبوها على مدار العام الدراسي. أما بالنسبة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، فقد تم تخصيص فترات زمنية مختلفة لامتحاناتهم. ستبدأ الفرصة الأولى لامتحانات مدارس STEM في السادس عشر من شهر مايو لعام 2026، وتنتهي في العشرين من شهر يونيو لعام 2026.

تليها امتحانات الفرصة الثانية، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق الرابع من شهر يوليو لعام 2026، وتمتد حتى الثاني والعشرين من شهر يوليو لعام 2026. هذا التمييز في المواعيد يعكس طبيعة البرامج الدراسية المتخصصة التي تقدمها مدارس STEM، ويمنح الطلاب الفرصة الكافية لتحقيق أهدافهم الأكاديمية.

تأتي هذه الإعلانات في سياق زمني محدد يسعى لتجنب أي تداخلات مع المناسبات أو الأعياد الهامة، مما يضمن سير الامتحانات بسلاسة وهدوء. ويُعد تحديد المواعيد بدقة أمرًا حيويًا لضمان العدالة والإنصاف بين جميع الطلاب، وتوفير بيئة امتحانية مستقرة ومنظمة.

تعتبر هذه الإعلانات جزءًا لا يتجزأ من منظومة التحضير للعام الدراسي، حيث تفتح آفاقًا للتخطيط الاستراتيجي من قبل الطلاب والمعلمين والإدارات التعليمية على حد سواء. إن إعلان جداول الامتحانات في وقت مبكر يمنح فرصة كافية للمراجعة الدورية وتكثيف الجهود التحضيرية، كما أنه يتيح للمدارس والجهات المعنية بتنظيم الامتحانات فرصة أكبر لوضع اللمسات الأخيرة على جميع الترتيبات اللوجستية والإدارية اللازمة.

يمثل هذا الإعلان رسالة طمأنة للطلاب وأولياء أمورهم بأن العملية التعليمية تسير وفق خطط مدروسة ووفق جداول زمنية محددة. ومن المتوقع أن تتبع هذه الإعلانات حملات توعوية وإرشادية للطلاب حول كيفية الاستعداد الأمثل للامتحانات، والتعامل مع ضغوطاتها، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

كما أن هذا التوقيت يعطي فرصة إضافية لمراجعة وتحديث الإرشادات الخاصة بالامتحانات، وضمان توافقها مع المستجدات التربوية والتعليمية. وتؤكد الوزارة على أهمية الالتزام بالمواعيد المعلنة، وضرورة أن يكون الطلاب على دراية كاملة بها لتجنب أي مواقف قد تترتب على عدم الالتزام بها. إن هذه الخطوات تعكس سعي الوزارة الدائم نحو الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة محفزة وداعمة للنجاح الأكاديمي لجميع الطلاب.





