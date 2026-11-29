وكيل وزارة التضامن الاجتماعي يكشف آليات صرف 60 مليون جنيه وتوزيع 26 سيارة لأسر ضحايا حادث الدائري، مع توضيح إجراءات التعويضات الرسمية والمتبرعين.

كشف أيمن عبد الموجود ، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي ، عن الآليات التفصيلية والخطوات القانونية التي تتبعها الوزارة لضمان وصول الدعم المالي والعيني إلى أسر الضحايا والمصابين في حادث حريق الدائري. وأكد المتحدث أن الالتزام بتوصيات الجهات العليا والتبرعات العامة أصبح ضرورة قصوى لتنفيذ برامج الدعم بدقة تامة، مشيرًا إلى أن هناك معايير محددة يحددونها المتبرعون والتي يجب أن تطبق بدقة لضمان حقوق المستفيدين من هذا الدعم الطارئ.

تفاصيل برنامج 60 مليون جنيه وشهادات الاستثمار

أوضح أيمن عبد الموجود أن الوزارة أطلقت برنامجًا قيمته 60 مليون جنيه يتم تقديمه على شكل شهادات استثمار مخصصة من البنك المركزي المصري، وتستهدف بشكل مباشر المتضررين من حادث الدائري من أسر ضحايا ومصابين. وشدد المتحدث على أن هذه الشهادات تُصدر باسم المواطنين أنفسهم حصريًا وليس باسم جهة حكومية أو وزارة، مما يضمن حقهم الكامل في التصرف الحر بأموالهم أو استثمارها كما يشاؤون. وبين عبد الموجود أن هذه الشهادات تخضع لكافة المعاملات البنكية المعروفة، مما يوفر دخلاً آمنًا ومستمرًا للأسر المتضررة، مؤكدًا أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تتدخل في إدارة هذه الشهادات لأنها تقع تحت مسئولية البنك المركزي مباشرةً.

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دعم عيني وسيارات بديلة لضحايا الحادث

تابع المتحدث توضيحاته حول أشكال الدعم الأخرى التي قدمت لمساعدة الأسر، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن ساهم بتوفير نحو 6 سيارات، بالإضافة إلى عروض من شركات أخرى لتقديم رحلات عمرة كدعم عيني يخفف من الأعباء المادية والنفسية. ولفت أيمن عبد الموجود إلى أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات مباشرة بتوفير سيارة بديلة لكل مواطن فقد سيارته في الحريق، على أن تكون السيارة المخصصة مماثلة أو أفضل من السيارة المتضررة. وأكد أن الوزارة قد وفرت بالفعل 26 سيارة حديثة، وهي عملية تمت وفقًا للمحاضر الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية لضمان سلامة الإجراءات وصدق المعلومات.

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إجراءات التعويضات وتوزيع المستحقات المالية

فيما يتعلق بالأمور المالية الأخرى، أوضح المتحدث أن الوزارة خصصت مكتبًا فرعيًا لها في منطقة العجوزة للتعامل المباشر مع الأسر المتضررة من حادث الوراق، وذلك لشرح طريقة حصول كل أسرة على تعويضاتها وفقًا للمستندات المعلنة لكل حالة على حدة. وأشار عبد الموجود إلى أن إعلام الوراثة هو الجهة المختصة قانونيًا لتحديد نصيب كل فرد من أفراد أسرة المتوفي في حادث الدائري، مما يضمن العدالة في التوزيع. أما بالنسبة للمصابين، فسيتم تسليمهم شيكات بالمواد المودعة في البنوك، ويكون لهم حرية كاملة في التصرف بهذه المبالغ دون أي قيود.

الشفافية في التبرعات والجهود المقبلة

ختامًا، وعد أيمن عبد الموجود الوزارة بالإعلان الكامل عن كافة التبرعات التي استلمتها من المتبرعين، وكيفية صرفها، والأشخاص المستحقين لها، لضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية أمام الرأي العام. وتوجه المتحدث بالشكر الجزيل لكل الجهات والأفراد الذين ساهموا في التبرع وتقديم الدعم لمساعدة الأسر المتضررة من الحادث، مؤكدًا استمرارية التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان وصول الدعم إلى أصحابه في وقت قياسي. وقد أكد أن الالتزام بتوصيات المتبرعين وتنفيذ الشروط التي وضعوها أمر واجب وضروري لضمان استمرارية الدعم وفعاليته في معالجة آثار الحادث على الأسر المتضررة.