التعادل مع البرازيل يثير الصحف المغربية: الأسود يروضون السامبا في مونديال 2026

تناولت الصحف المغربية التعادل التاريخي 1-1 أمام البرازيل في كأس العالم 2026، مشيدة بالأداء التكتيكي والروح القتالية للمنتخب، ومعتبرة أن النتيجة تعكس تطور الكرة المغربية وقدرتها على منافسة الكبار.

احتفت الصحف المغربية بالتعادل المثير الذي حققه منتخب المغرب أمام البرازيل بنتيجة 1-1 في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026 ، معتبرة أن هذا التعادل يعكس الطفرة الكبيرة التي وصلت إليها الكرة المغربية، وقدرة أسود الأطلس على مجاراة أقوى منتخبات العالم.

وقد تناولت صحيفة المنتخب المباراة بتغطية واسعة، حيث عنونت: الأسود يروضون عمالقة السامبا.. ليلة أكدت أن تكتيك وهبي جعل زئير الأطلس مرعبًا للكبار. وأشادت الصحيفة بالأداء التكتيكي والانضباط الذي ظهر به المنتخب المغربي، مؤكدة أنه فرض شخصيته على مجريات اللقاء ونجح في إيقاف خطورة نجوم البرازيل في فترات طويلة من المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعادل جاء نتيجة طبيعية لمستوى المغرب، الذي ظهر بصورة قوية أمام أحد أبرز المرشحين للقب، مؤكدة أن الفريق بات يمتلك شخصية تنافسية قادرة على مقارعة الكبار في أكبر المحافل. من جانبها، ركزت صحيفة الصباح على ردود الفعل الواسعة داخل المغرب وخارجه بعد المباراة، مؤكدة أن النتيجة رفعت سقف الطموحات وزادت الثقة في قدرة المنتخب على مواصلة المشوار بقوة في البطولة.

وجاء عنوان الصحيفة: صدمة صيباري تهز عالم البرازيل، في إشارة إلى الهدف الرائع الذي سجله إسماعيل صيباري، كما أبرزت الأداء الجماعي للاعبين والدور الكبير الذي لعبه عدد من العناصر في الحفاظ على التوازن أمام الضغط البرازيلي. أما موقع هسبورت، فقد ركز على الأجواء الجماهيرية، مشيرًا إلى أن ملعب المباراة تحول إلى مساحة دعم مغربية خالصة، ما منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة طوال اللقاء. وكتب الموقع: زئير الأطلس يهز المدرجات..

المغرب يحول الملعب إلى كابوس للبرازيل، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري كان عنصرًا مؤثرًا في الأداء القوي للمنتخب. واعتبرت الصحف المغربية أن هذا التعادل يمثل رسالة واضحة لبقية منتخبات المجموعة، مفادها أن المغرب يدخل البطولة بطموحات كبيرة وشخصية قوية، وليس مجرد مشارك، بل منافس حقيقي على التأهل والمفاجأة.

واختتمت التغطيات الصحفية بالتأكيد على أن ما قدمه المنتخب أمام البرازيل يعد بداية مشجعة للغاية، تعزز مكانة الكرة المغربية عالميًا، وتفتح الباب أمام آمال كبيرة في تحقيق إنجاز تاريخي خلال النسخة الحالية من المونديال. كما أشارت التحليلات الفنية إلى أن المدرب وليد الركراكي نجح في قراءة المباراة بشكل مثالي، حيث اعتمد على خطة دفاعية محكمة مع هجمات مرتدة سريعة أربكت دفاع البرازيل.

وقد برز في المباراة عدد من اللاعبين المغاربة، وعلى رأسهم إسماعيل صيباري الذي سجل هدف التعادل بتسديدة رائعة من خارج المنطقة، وأيوب بوعدي الذي أظهر نضجًا كبيرًا في خط الوسط، ويوسف النصيري الذي شكل خطورة دائمة على مرمى البرازيل. من الناحية الفنية، أظهرت الإحصائيات أن المغرب تفوق في بعض الجوانب مثل الكرات الثابتة والتحامات الدفاعية، بينما سيطرت البرازيل على الاستحواذ لكنها فشلت في ترجمته إلى أهداف كثيرة.

على الصعيد الجماهيري، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمشجعين المغاربة وهم يهتفون بحماس في المدرجات، مما خلق أجواء رائعة أشاد بها المراقبون الدوليون. هذا الأداء القوي يعكس التطور المستمر للكرة المغربية منذ كأس العالم 2022 في قطر، حيث أصبح المنتخب ينافس بقوة على أعلى المستويات. وتتوقع الصحف المغربية أن يكون لهذا التعادل تأثير إيجابي على معنويات الفريق قبل المواجهات القادمة في المجموعة، خاصة أمام منتخبي أستراليا وكرواتيا.

ويبقى الهدف الأكبر هو التأهل إلى الأدوار الإقصائية وتحقيق إنجاز غير مسبوق لدولة عربية وإفريقية في تاريخ المونديال. ستواصل الجماهير المغربية دعمها الكبير للأسود، مؤكدة أن هذه البداية القوية تبشر بمستقبل مشرق لكرة القدم في المملكة





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منتخب المغرب كأس العالم 2026 التعادل مع البرازيل الصحف المغربية إسماعيل صيباري

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