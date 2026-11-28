وزارة التضامن تواصل تلقي التبرعات لضحايا حادث الوراق استعداداً لإعلان الحصيلة النهائية، بينما وجه وزير الري بتطهير التغطيات قبل الموسم الصيفي.

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي عملية جمع التبرعات المستمرة لتقديم الدعم والمساندة لضحايا حادث الوراق ، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية للإعلان عن الحصيلة الكاملة للتبرعات المتراكمة. يأتي هذا الإجراء لتعزيز جهود الدولة في تقديم الرعاية اللازمة للمتضررين وضمان تغطية احتياجاتهم الملحة.

تطهير المجاري المائية قبل الموسم الصيفي

وجه وزير الري بتطهير التغطيات وإزالة التعديات على المجاري المائية بشكل كامل قبل بدء الموسم الصيفي المقبل، وذلك لضمان سلامة البنية التحتية المائية وتجنب أي مخاطر تتعلق بالفيضانات أو الارتفاع المفاجئ لمنسوب المياه. يهدف هذا الإجراء الوقوي إلى الحفاظ على كفاءة الشبكة المائية الوطنية.

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تحذيرات طبية من المكملات العشوائية

حذر الطبيب "كوزنتسوف" من الممارسات الطبية الخاطئة المتعلقة بتناول مكملات الحديد دون استشارة طبية أو إجراء التحاليل اللازمة، مؤكداً أن استخدام هذه المكملات دون معرفة الاحتياجات الفعلية للجسم قد يؤدي إلى أضرار بدلا من تحقيق الفائدة المرجوة. وأشار إلى أن التعامل مع حالة نقص الحديد يتطلب فهماً صحيحا لمستويات مخزون الحديد وطرق تعويضه، بعيدا عن الوصفات العشوائية والمعتقدات المتداولة.

وأوضح الطبيب أن بعض الأشخاص يعتمدون على مفاهيم غير علمية عند تقييم مستويات الحديد، أو يتناولون المكملات الغذائية اعتقادا منهم أنها مفيدة للجميع، وهو ما قد يعرضهم لمشكلات صحية مختلفة. وأشار "كوزنتسوف"، إلى أن من أبرز المفاهيم الخاطئة الاعتقاد بأن مستوى الفيريتين، وهو البروتين المسؤول عن تخزين الحديد في الجسم، يجب أن يتناسب مع وزن الشخص، بحسب موقع mail.ru.

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دقة التشخيص والعلاج المستهدف

أوضح كوزنتسوف أن مستويات الفيريتين لا تحدد بطرق تعتمد على الوزن، حيث قد يبلغ وزن شخص 65 كيلوجراما ويكون مستوى الفيريتين لديه 51 ميكروجراما / لتر، بينما يبلغ وزن شخص آخر 90 كيلوجراما ويصل مستوى الفيريتين لديه إلى 38 ميكروجراما / لتر، ولا يعني اختلاف الوزن بالضرورة وجود نقص في الحديد. ولفت إلى أن انخفاض مستوى الفيريتين عن 30 ميكروجراما / لتر قد يمثل علامة تحذيرية تستدعي التقييم الطبي.

مشيراً إلى أن تحديد المستوى المستهدف للعلاج، والذي قد يصل في بعض الحالات إلى 40 أو 70 ميكروجراما / لتر، يعتمد على الحالة الصحية لكل مريض. وأكد أن علاج نقص الحديد يعتمد على أدوية مسجلة بتركيزات وجرعات محددة، يختارها الطبيب وفقا لنتائج الفحوصات وحالة المريض، وليس على مكملات غذائية يتم تناولها بشكل عشوائي.

مخاطر الحقن والاعتقادات الشائعة

حذر الطبيب من تناول مكملات الحديد بصورة وقائية دون استشارة طبية، معتبراً أن إعطاء الحديد عن طريق الوريد يستخدم بالفعل في الممارسة الطبية، لكنه إجراء يحتاج إلى دواعي استعمال واضحة وتقييم دقيق، نظرا للمخاطر والمضاعفات المحتملة. كما أعرب عن عدم تأييده لحقن الحديد في العضل، محذرا من المضاعفات التي قد تنتج عنها، ومشدداً على ضرورة عدم اللجوء إلى أي شكل من أشكال العلاج دون إشراف طبي.

وأشار الطبيب إلى اعتقاد شائع آخر، وهو أن مكملات الحديد تساعد بصورة عامة على زيادة الطاقة والتخلص من حب الشباب وإنقاص الوزن، مؤكداً أن هذه المكملات ليست علاجا شاملا لجميع المشكلات الصحية. وأوضح أن الحديد يوصف لعلاج حالات محددة، وبجرعات تتناسب مع احتياجات المريض ونتائج تحاليله، ولا ينبغي استخدامه باعتباره وسيلة لتحسين المظهر أو زيادة النشاط دون وجود سبب طبي يستدعي ذلك.

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وتؤكد التحذيرات الطبية أهمية الاعتماد على الفحوصات لتحديد مستويات الحديد ومخزونه، وعدم تشخيص النقص اعتمادا على الأعراض وحدها، خاصة أن التعب والإرهاق قد يرتبطان بأسباب صحية متعددة. ويظل تحديد العلاج المناسب والجرعة ومدة الاستخدام من اختصاص الطبيب، مع ضرورة البحث عن السبب الأساسي لنقص الحديد حتى لا تتكرر المشكلة بعد انتهاء العلاج.