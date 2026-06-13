التعليم العالي والعمل يوقعان بروتوكول تعاون.. وإطلاق مبادرة وطنية لتشغيل ذوي الهمم

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي جهودًا مكثفة، عبر عدد من اللقاءات والاجتماعات التي استهدفت تطوير منظومة التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي، ودعم الشراكات الدولية.

شهدت وزارة ال تعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي جهودًا مكثفة، عبر عدد من اللقاءات والاجتماعات التي استهدفت تطوير منظومة ال تعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي، ودعم الشراكات الدولية.

وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد حسن رداد وزير العمل، بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج الدبلوم والماجستير المهني المعتمد في مجالي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية (HR)، كما أطلق الوزيران، على هامش مراسم توقيع البروتوكول، مبادرة وطنية جديدة لدعم التشغيل وتعزيز فرص الاندماج في سوق العمل، بعنوان "التشغيل التكاملي - زراعة الأمل" لذوي الهمم، بالشراكة بين الوزارتين، والتي تستهدف توفير فرص عمل متنوعة لخريجي عام 2025 وما بعده تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، سواء من خلال العمل المباشر أو العمل عن بُعد أو بنظام العمل المنزلي، مع توزيع فرص التشغيل على مختلف الأقاليم الجغرافية وفق احتياجات كل محافظة، وتعميم قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة على مديريات العمل بالمحافظات لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وكذلك إعداد قاعدة بيانات متكاملة للعشرة الاوائل من الخريجين والترويج لكفاءاتهم ومؤهلاتهم عبر مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة العمل بالخارج، وفق التخصصات المطلوبة في أسواق العمل المختلفة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الكفاءات المصرية المتميزة ويعزز فرصها في الحصول على وظائف لائقة داخل مصر وخارجها.

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استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية رومانيا ضم كلًا من السيد داكيان تشولوش، مستشار رئيس رومانيا والمرشح الروماني لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية، والدكتور سيبريان ميهالي، الممثل الخاص لرئيس رومانيا لشؤون الفرانكفونية، والسيدة أوليفيا تودريان سفيرة رومانيا بالقاهرة،وأعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة عن ترحيب مصر بتوسيع التعاون مع المنظمة الدولية للفرانكفونية في مجالات تبادل المعرفة والخبرات البحثية، وتشجيع الابتكار بين الشباب الإفريقي، ودعم المشروعات البحثية المشتركة التي تسهم في مواجهة التحديات التنموية بالقارة، مؤكدًا أن بناء اقتصاد المعرفة يمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب إفريقيا، كما أشار إلى أهمية توسيع مجالات التعاون في التعليم التكنولوجي وتعزيز منظومة التعليم الفني باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الصناعة وتلبية احتياجات سوق العمل.

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات النسخة السادسة من ملتقى"خطوة 2026" التوظيفي، وأكد الوزير أن توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق"قادرون باختلاف" ومؤسسة وشركة"حلم" يُعد ركيزة أساسية في البناء التنفيذي لهذه الشراكة الاستراتيجية، حيث يترجم الرؤية إلى برامج عملية ملموسة، تشمل التأهيل المهني المتخصص، وتهيئة بيئات العمل الدامجة، وتقديم الدعم المصاحب خلال مراحل التوظيف الأولى، بما يضمن استدامة الدمج وتحقيق أثر فعلي على أرض الواقع، وهو ما يتسق تمامًا مع توجه وزارة التعليم العالي نحو ربط الجامعة بالمجتمع ربطًا واقعيًا قائمًا على التأثير والتنمية، مشيرًا إلى أن ملتقى"خطوة" للتوظيف في نسخته السادسة يمثل منصة وطنية متكاملة ونموذجًا يُحتذى به في تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لافتًا إلى أن لغة الأرقام تؤكد صواب هذا المسار، حيث يتم البناء اليوم على نجاحات نسخ سابقة تجاوز عدد مستفيديها 2500 مستفيد، إلى جانب شراكات ممتدة مع أكثر من 30 شركة سنويًا





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