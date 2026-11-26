وزارة التضامن الاجتماعي تعلن فتح حساب ببنك ناصر الاجتماعي لتلقي تبرعات لضحايا ومصابي حادث طريق الوراق الدائري وصرف التعويضات قانونيا.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رسميًا عن فتح حساب بنكي خاص لتلقي التبرعات والمساهمات المالية والمادية لدعم الأسر المتضررة من الحادث المروري المروع الذي وقع على طريق الوراق الدائري. ويأتي هذا الإجراء المباشر استجابة للتوجيهات الرئاسية السامية، وتأتي الوزارة بخطواتها هذه للتأكيد على دورها الأساسي في توفير شبكة أمان اجتماعي شاملة لجميع الفئات، مع التركيز بشكل خاص على رعاية الضحايا والمصابين وعائلاتهم في هذه الفترة العصيبة.

حدد الحساب المخصص في بنك ناصر الاجتماعي، فرع القاهرة، تحت الاسم الرسمي "حادث طريق دائري الوراق"، ورقم حساب مختصر سهل الحفظ والوصول له وهو "55555". بالإضافة إلى ذلك، تم توفير رقم الحساب المصرفي الدولي الكامل (IBAN: EG469003000100000002000055555) لتسهيل عمليات التحويل المالي من الشركات والمؤسسات الخيرية والأفراد الراغبين في تقديم العون. وهذا الإجراء يهدف إلى ضمان شفافية كاملة في تدفق الأموال ووصولها للمستفيدين المعنيين دون أي عوائق إجرائية أو بيروقراطية.

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الإطار القانوني لصرف التعويضات

تتولى وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مباشر توجيه الدعم المقدم لصالح أسر الضحايا والمصابين، وذلك بموجب أحكام صارمة ومحددة من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025. كما يستند التنفيذ أيضًا إلى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 522 لسنة 2026، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن. هذه الإطار القانوني يضمن أن يكون الصرف منظمًا وعادلًا ويعكس الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

يحدد القانون الحالي ولائحته التنفيذية بدقة شديدة ضوابط صرف الدعم المالي للضحايا والمصابين، كما يغطي نطاق التعويضات خسائر الممتلكات التي قد تكون نتجت عن الحادث. وقد أكدت الوزارة نيتها الإعلان عن تفاصيل دقيقة وشاملة حول آليات الصرف وآثاره المالية للرأي العام قريبًا، لضمان فهم الجميع للحقوق والمميزات المتاحة. هذا الشفافية تهدف لبناء ثقة كبيرة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يدعم هذه المبادرة.

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مواقع الدعم النفسي والميداني

في إطار التعاون المؤسسي الشامل، يقوم الهلال الأحمر المصري بدور حيوي في تقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين وذوي الضحايا، مما يساعدهم في تجاوز الصدمات الأولية الناتجة عن الحادث. كما يوفر الهلال الأحمر المصري المساعدات المادية المطلوبة والمساندة العملية للمتضررين وأسرهم في مواجهة التداعيات المترتبة على الحادث المرير. هذا التكامل بين الدعم المالي والصحي والنفسوي يعكس نهجًا متكاملًا وشاملًا للتعامل مع الكوارث والطوارئ العامة.

تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنها، في إطار التوجيهات الرئاسية، ستوفر سبل الدعم وأوجه الرعاية الاجتماعية اللازمة لأسر ضحايا ومصابي الحادث بكل جدية واحترافية. هذا الدعم لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يشمل أيضًا الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لضمان استقرار الأسر المتضررة. الوزارة تلتزم بتقديم هذه الخدمات بشكل مستمر وطوال فترة التعافي، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا من بين الضحايا.

آليات التواصل مع الأسر المتضررة

تتبع منظومة الشكاوى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بشكل مباشر استفسارات أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، بالإضافة إلى جميع الطلبات المرتبطة بتقديم سبل الدعم المختلفة. يمكن التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن المخصص للتعامل مع هذه الحالات برقم "16857"، والذي يعمل كنقطة اتصال رئيسية للاستفسارات العاجلة. هذا الرقم يهدف لتقليل المعاناة وزيادة سرعة الاستجابة لاحتياجات الأسر المحتاجة.

إضافة إلى الخط الساخن، توفر الوزارة قناة تواصل إضافية عبر رقم الواتساب "01577786753" لاستقبال الطلبات والمستندات المطلوبة لتفعيل مزايا الدعم. هذا التنوع في قنوات التواصل يضمن وصول المعلومات والموارد لجميع الأسر المتضررة بغض النظر عن إمكانياتهم التقنية أو الجغرافية. الوزارة تشجع جميع الأطراف المعنية على استخدام هذه القنوات لضمان عدم ضياع أي طلبات دعم أو استفسارات هامة.

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تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات الحادث منذ اللحظات الأولى، مما يدل على المستوى العالي من الاهتمام الشخصي والإداري بهذا الملف. لقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، لضمان وجود فرق ميدانية سريعة الاستجابة. هذا التنسيق يهدف لضمان تغطية واسعة ودقيقة لجميع المناطق المتأثرة بالحادث.

شمل التنسيق أيضًا التعامل مع فريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، حيث تم تكليفهم بالتواجد الميداني في المستشفيات الرئيسية التي استقبلت الضحايا والمصابين. مهمتهم الأساسية هي حصر أعداد الضحايا والمصابين بدقة، وتنفيذ التدخلات الإغاثية الأولية، وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة في الموقع. هذه الخطوات السريعة والفورية تهدف إلى تخفيف المعاناة الجسدية والنفسية في أول ساعات وأيام الحادث الحرج.