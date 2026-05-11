التطور الإيجابي في التعاون الدولي لحماية التراث الإنساني لـ السفير الناجح في قناة صدى البلد

دخول السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، في حوارته اللفظية مع الإعلامي أحمد موسى، للمحور “على مسؤوليتي” على القناة الأولى، يعجب بالأصدق مع مؤامرة قلصت التفاعل المحتمل باستعادة الآثار.

أكد السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، أن أي تحرك تقوم به أي دولة في سبيل إعادة القطع الأثرية المنهوبة إلى موطنها الأصلي يُعد تطورًا إيجابيًا يعزز التعاون الدولي في ملف حماية التراث الإنساني.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح النجار أن الدولة المصرية، من خلال وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تتابع عن كثب المستجدات الخاصة بالقوانين الدولية، ومن بينها التشريع الفرنسي المرتقب المتعلق بآليات استرداد الآثار، بهدف دراسة إمكانية الاستفادة منه في دعم الجهود المصرية لاستعادة القطع الأثرية المنهوبة





