التمهل: بدء صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لـ42 ألف مواطن قبل عيد الأضحى

الرغبة في تلبية احتياجات المواطنين وتتخفيف الضغط عنهم، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف مبلغ 10 آلاف جنيه تحت حساب تسوية المعاشات لـ42 ألف مواطن، لحين الانتهاء من إجراءات التسوية النهائية وصرف كامل المستحقات. وتم البدء في صرف المعاشات للمستحقين بتوزيع 11.5 مليون جنيه سيتم صرفه قبل عيد الأضحى بقليل.

بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف مبلغ 10 آلاف جنيه تحت حساب تسوية المعاشات لآلاف المستحقين، لحين الانتهاء من إجراءات التسوية النهائية وصرف كامل المستحقات.

وذكرت الهيئة الانتظام عمل منظومة التحول الرقمي داخل الهيئة، بما يشمل ربط المعاشات للحالات الجديدة بشكل يومي، في إطار تطوير الخدمات وتسريع إجراءات الصرف. وأشارت الهيئة أن إجمالي الطلبات المتبقية لصرف المعاشات من قبل إطلاق المنظومة في 24 فبراير 2026 وحتى 21 مايو 2026 بلغ نحو 76 ألف حالة.

كما اختار مجلس إدارة الهيئة صرف مبالغ مؤقتة اعتبارًا من الأحد 24 مايو 2026، لحين الانتهاء من التسوية النهائية للمعاشات، تشمل الحالات المستوفاة لكافة المستندات المطلوبة والتي بلغ عددها نحو 42 ألف حالة، وتشكل 55.3% من إجمالي الطلبات، بينما يتبقى نحو 34 ألف حالة تمثل 44.7% من إجمالي الطلبات





