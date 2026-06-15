التوقعات الاقتصادية: الذهب سيرتفع بنسبة 0.8% في مصر خلال الفترة المقبلة

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التعامل مع الذهب باعتباره وعاء استثماري يجب أن يعتمد على رؤية طويلة الأجل، وليس على ردود الفعل العاطفية المرتبطة بحركة الأسعار اليومية. وأضاف ميلاد، إن القرارات الاستثمارية الناجحة تُبنى على التخطيط والدراسة وليس على القلق أو التسرع في البيع والشراء.

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة ال ذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التعامل مع ال ذهب باعتباره وعاء استثماري يجب أن يعتمد على رؤية طويلة الأجل، وليس على ردود الفعل العاطفية المرتبطة بحركة ال أسعار اليومية.

وأضاف ميلاد، إن القرارات الاستثمارية الناجحة تُبنى على التخطيط والدراسة وليس على القلق أو التسرع في البيع والشراء. وتوقع ميلاد، عدم حدوث تراجعات حادة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لكنه في الوقت نفسه لا يتوقع عودة الارتفاعات القياسية والسريعة التي شهدها السوق في فترات سابقة، والتي كانت تصل أحيانًا إلى مئات الجنيهات في اليوم الواحد.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية بنحو 3% عقب الإعلان عن اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط بأكثر من 4%. وصعد الذهب الفوري بنسبة 2.9% إلى 4340 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم أغسطس بنسبة 2.95% إلى 4363 دولارًا للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الجمعة بنسبة 3%، بما يعادل 124.80 دولارًا، لتصل إلى 4238.80 دولارًا للأوقية.

وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا بـ 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، وسط ترقب واسع لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يومي 16 و17 يونيو الجاري، إلى جانب استمرار تأثير التطورات الجيوسياسية العالمية على حركة الأسواق، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، ارتفاعًا من 6260 جنيهًا خلال تعاملات 14 يونيو إلى 6310 جنيهات في تعاملات 15 يونيو، محققًا مكاسب بلغت 50 جنيهًا بنسبة 0.8%.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الذهب لا يزال يتحرك في اتجاه صعودي على المدى الطويل، إلا أن الزيادات المنتظرة ستكون أكثر توازنا واستقرارا مع وتيرة أبطأ مقارنة بالموجات القوية التي شهدها السوق خلال السنوات الأخيرة. وأكد ميلاد على أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحركات سعرية معتدلة، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق، بعيدًا عن القفزات الحادة أو الانخفاضات الكبيرة، داعيًا المتعاملين إلى تجنب الانسياق وراء المخاوف أو التوقعات غير المدروسة.

ونصح ميلاد المستهلكين، عدم شراء الذهب لهدف المضاربات للبحث عن مكاسب في وقت قصير فهذا يهدد رأس المال. وأضاف ميلاد، أن من يريد الاستثمار في الذهب يجب الانتظار بعد شراءه سنة على الأقل حتى يتفادى التقلبات السعرية





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