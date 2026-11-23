وزيرة التنمية المحلية منال عوض تؤكد نتائج حملة رقابية شملت الأحياء الأميرية وروض الفرج والمطرية وعين شمس بإزالة مخالفات وإغلاق منشآت لتعزيز الانضباط الحضري.

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض ، عن النتائج الميدانية للحملات الرقابية المكثفة التي نفذتها أجهزة المحافظة في القاهرة ، حيث أسفرت هذه الحملات عن إزالة 630 حالة إشغال وتعدٍ، وإغلاق وتشميع 76 منشأة مخالفة، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين البيئة الحضرية وضمان سيولة الحركة.

تفاصيل الحملة وأحياء القاهرة المستهدفة

استندت هذه النتائج إلى تقرير مفصل تلقته الدكتورة منال عوض من الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة التنمية المحلية، والذي يوضح حجم الجهد المبذول في الأحياء الأربعة المستهدفة، وهم حي الأميرية، وحي روض الفرج، وحي المطرية، وحي عين شمس، مع التركيز على الرقابة الميدانية والتصدي المباشر للمخالفات.

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أشار التقرير الرسمي إلى أن إجمالي الأعمال الميدانية شملت الانتهاء من 375 طلبًا ومعاملة تقدم بها المواطنين في المراكز التكنولوجية بالحيود المعنية، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة وفتح الواجهات التجارية لتوفير بيئة آمنة وصحية للسكان في مناطق السكن والتسوق المتنوعة.

تطوير الخدمات في الأحياء الإدارية

في حي الأميرية، ركزت اللجنة الرقابية على مراجعة سير العمل في المركز التكنولوجي، حيث تم الانتهاء من 85 طلبًا ومعاملة وتسليمها للمواطنين بعد الالتقاء بهم والاستماع إلى مطالبهم، كما أدت الحملات المكثفة في هذا الحي إلى رفع نحو 135 حالة إشغال وتعدٍ، مع إغلاق 16 منشأة مخالفة.

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أما في حي روض الفرج، فقد تم الانتهاء من 75 طلبًا ومعاملة في المراكز التكنولوجية، وتنسيق حملات صباحية ومسائية مع شرطة المرافق أسفرت عن إزالة 150 حالة إشغال وتعدي، وإغلاق 18 محلًا مخالفًا، مما ساهم في تيسير حركة السير للمشاة والمركبات في الشوارع الرئيسية.

وفي حي المطرية، أسفرت المراجعات عن الانتهاء من 105 طلبات ومعاملات، مع تنفيذ حملات كبرى رفعت فيها 180 حالة إشغال وتعدٍ من الأرصفة والطرق، وإغلاق 22 محلًا مخالفًا، فضلًا عن تنفيذ حملات توعوية لأصحاب الأنشطة التجارية لتحسين أوضاعهم القانونية.

كما شملت المتابعة حي عين شمس حيث تم الانتهاء من 110 طلبات ومعاملة، ورفع 165 حالة إشغال وتعدٍ، وإغلاق 20 محلًا مخالفًا، مع التأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات والقوانين المنظمة لضمان استدامة الخدمات وتحقيق الانضباط الحضري.

توجيهات الوزيرة نحو التحسين المستمر

شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض على ضرورة استمرار أعمال المرور الميداني والرقابة الفعالة على الأحياء والوحدات المحلية بجميع المحافظات، مع متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية لتسريع إنجاز معاملات المواطنين والتعامل الفوري مع أي قصور في جودة الخدمات المقدمة.

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وقامت الدكتورة منال عوض بتوجيه الأجهزة التنفيذية بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات الميدانية الهادفة إلى رفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حياة المواطنين اليومية، بالإضافة إلى التصدي الحاسم للمحال والمنشآت المخالفة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوات الاستباقية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على المظهر الحضري للمدن، وتحقيق سيولة مرورية أفضل، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مما يعزز الثقة في الجهاز الإداري للدولة ويحسن جودة الحياة في مختلف مناطق العاصمة.