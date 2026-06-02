التقدم في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية: الخارجية الأمريكية تؤكد مساراً إيجابياً

أعلنت الخارجية الأمريكية عن تقدم في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مع تأكيد السفير الأمريكي على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار رغم الخروقات.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم الأربعاء، عن تقدم مستمر على المسارين السياسي والأمني بين إسرائيل و لبنان ، مؤكدة أن المفاوضات تسير نحو اتفاق شامل بين الجانبين.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها تريد اتفاقا شاملا يستعيد سيادة لبنان ويضمن أمن إسرائيل، وأعربت عن التزامها بتيسير المفاوضات التاريخية بين إسرائيل ولبنان. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تتصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بشكل متقطع منذ أشهر، وسط جهود دبلوماسية مكثفة تقودها واشنطن لمنع انزلاق الأوضاع إلى حرب شاملة.

وفي هذا السياق، أكد السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، مساء الثلاثاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لا يزال قائماً رغم الخروقات والتوترات الميدانية التي شهدتها المناطق الحدودية خلال الأيام الأخيرة. وأشار السفير إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن المفاوضات الجارية بين الجانبين برعاية أمريكية، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق خطوات إضافية نحو تثبيت التهدئة وتحويلها إلى تفاهمات أكثر استدامة.

وأضاف أن المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي تشهد تقدماً تدريجياً، وأن المفاوضات تمضي بشكل جيد، في وقت تواصل فيه واشنطن جهود الوساطة بين الطرفين بهدف منع عودة التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية للبنان. كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتهم إيران بمحاولة عرقلة المسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه بعدم تحويل لبنان إلى ورقة تفاوض بيد إيران.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاشتباكات المحدودة على الحدود، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين، ما يزيد من أهمية الحوار الجاري للوصول إلى تسوية شاملة تحقق الاستقرار الدائم. وتؤكد واشنطن أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن انسحاب القوات غير اللبنانية من الجنوب، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، خاصة القرار 1701.

ويرى مراقبون أن نجاح المفاوضات رهن بمدى التزام الأطراف بالتهدئة وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، في ظل تعقيدات إقليمية تشمل الملف النووي الإيراني والأزمة السورية





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