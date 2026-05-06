التقارب الأمريكي الإيراني نحو مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب والتوترات الإقليمية

تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات نووية، بينما أدانت الإمارات الهجمات الإيرانية الأخيرة، وتواجه تحديات في صرف المعاشات للمواطنين.

أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، بأن الولايات المتحدة و إيران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء ال حرب ، ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلًا، وذلك وفقًا لمسئولين أمريكيين ومصدرين آخرين مطلعين على القضية.

وبحسب تقرير الموقع الأمريكي، تتوقع الولايات المتحدة ردودًا إيرانية على عدة نقاط رئيسية خلال الـ48 ساعة القادمة. ومن بين بنود أخرى، ستتضمن الاتفاقية التزام إيران بوقف تخصيب اليورانيوم، وموافقة الولايات المتحدة على رفع عقوباتها والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع كلا الجانبين للقيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز.

وقال «أكسيوس» إن العديد من الشروط الواردة في المذكرة ستكون مشروطة بالتوصل إلى اتفاق نهائي، وفي المقابل، لا يزال بعض المسئولين الأمريكيين متشككين في إمكانية التوصل حتى إلى اتفاق مبدئي. ويجري التفاوض على مذكرة التفاهم المكونة من صفحة واحدة و14 نقطة بين مبعوثي ترامب؛ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، والعديد من المسئولين الإيرانيين، بشكل مباشر وعن طريق الوسطاء.

بصيغتها الحالية، ستعلن مذكرة التفاهم نهاية الحرب في المنطقة، وبداية فترة مفاوضات مدتها 30 يومًا بشأن اتفاق مفصل لفتح المضيق، والحد من البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأمريكية. وبحسب مسئول أمريكي، سيتم رفع القيود الإيرانية المفروضة على الشحن عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيًا خلال تلك الفترة التي تبلغ 30 يومًا. وقال مسئول أمريكي إنه في حال انهيار المفاوضات، ستتمكن القوات الأمريكية من إعادة فرض الحصار أو استئناف العمل العسكري.

ويجري التفاوض بنشاط على مدة وقف تخصيب اليورانيوم، حيث ذكرت ثلاثة مصادر أنها ستكون 12 عامًا على الأقل، بينما رجّح مصدر آخر أن تصل إلى 15 عامًا. وأفاد مصدر بأن الولايات المتحدة تسعى لإدراج بند يسمح بتمديد فترة تعليق تخصيب اليورانيوم في حال انتهاك إيران لهذا البند. وبذلك، ستتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى منخفض يبلغ 3.67% بعد انتهاء فترة التعليق. وستلتزم إيران في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي أو القيام بأي أنشطة متعلقة بتسليحه.

ووفقًا لمسئول أمريكي، يناقش الطرفان بندًا يلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض. وبحسب المسئول الأمريكي، ستلتزم إيران أيضًا بنظام تفتيش معزز، بما في ذلك عمليات تفتيش مفاجئة يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة. في المقابل ستلتزم الولايات المتحدة، كجزء من مذكرة التفاهم، بالرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على إيران والإفراج التدريجي عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في جميع أنحاء العالم.

وزعم مصدران مطلعان أيضًا أن إيران ستوافق على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، وهو أولوية أمريكية رئيسية رفضتها طهران حتى الآن. وقال وزير الأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن العدوان الإيراني المتجدد على الإمارات يمثل فقدانًا لكل معاني الرشد، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات تأتي في سياق التوترات المتصاعدة في المنطقة. وأضاف أن هذه الأعمال العدائية لا تعكس سوى محاولات لإثارة الفوضى في المنطقة، وتحدي الاستقرار الذي تحرص عليه الدول العربية.

كما تلقى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالات تضامنية من عدة قادة عرب ودوليين، أدانوا فيها الهجمات الإيرانية، وأكدوا على دعمهم الكامل للإمارات في مواجهة هذه التحديات. وفي سياق متصل، كشف نائب رئيس اتحاد المعاشات في دولة الإمارات، عن أن عددًا كبيرًا من المواطنين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة نتاجًا لأخطاء إدارية وتأخيرات في المعالجة.

وأكد أن الاتحاد يعمل على حل هذه المشكلة بشكل عاجل، وضمان وصول المعاشات إلى مستحقيها في الوقت المناسب. كما دعا المواطنين المتأثرين إلى التواصل مع الاتحاد للحصول على المساعدة اللاز





