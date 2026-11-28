تقرير صحفي يتناول تداعيات هجمات الحوثيين على الاقتصاد السعودي وتأجيل مشاريع نيوم، وتراجع الهجرة والإنجاب في بريطانيا مع تحذيرات من شيخوخة السكان.

تبرز التقارير الصحفية الحديثة تحولات جيوسياسية واقتصادية حاسمة في منطقتي الخليج وبريطانيا، حيث يعكس الصحفيان هانس فان ليووين في صحيفة التلغراف و جابي هينسليف في صحيفة الغارديان تداعيات أمنية وسياسية عميقة. تشير المعطيات إلى أن الضغوط الأمنية على المملكة العربية السعودية تسببت في انكماش اقتصادي، بينما تواجه بريطانيا تحدياً ديموغرافياً جديداً يتمثل في تقلص عدد السكان وزيادة شيخوخته.

ضغوط الحوثيين والاقتصاد السعودي

أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته بانكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.3 في المئة خلال العام الجاري. يعزو الكاتب هانس فان ليووين هذا التراجع المباشر إلى موجة الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثيين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، مما دفع بإغلاقات في مكاتب منطقة الأعمال بالرياض.

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أدت هذه التوترات الأمنية إلى تسريع عملية مغادرة أعداد كبيرة من المغتربين للبلاد، بعد أن طالبوا بالانتقال إلى العمل عن بعد. في محاولة للتخفيف من حدة الأزمات، قررت الحكومة السعودية تأجيل مؤتمر المعادن والتعدين العالمي المقرر في يناير/كانون الثاني القادم، كما تم تأجيل منتدى دافوس في الصحراء لمدة عام كامل بالكامل.

التقشف الحكومي ومشاريع نيوم

على الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت من 90 دولاراً للبرميل إلى 98 دولاراً، مما وفر عائداً إضافياً، فإن المملكة أقرت بأهمية خفض الإنفاق الحكومي في ميزانياتها الحديثة للحد من اتساع العجز. جاء هذا التوجه التقشفي بعد فترة إنفاق واسعة خلال العام الجاري، سعى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تخفيف التداعيات الاقتصادية المباشرة للصراع الإقليمي.

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لم تتوقف التداعيات عند الجانب المالي فحسب، بل امتدت إلى المشروعات التنموية الكبرى التي تشكل جوهر طموحات رؤية المملكة 2030. اضطرت السعودية إلى تقليص خططها أو إلغاء أجزاء من مشروع نيوم بشكل كامل، بما في ذلك مشروع المدينة الخطية الممتد لمسافة 105 أميل.

شملت القرارات أيضاً إلغاء خطط إنشاء ملعب ومنتجع للتزلج، مما يعكس تغيراً في الأولويات. كما أقر صندوق الاستثمارات العامة بإلغاء بطولة ليف للجولف التي تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، وسط تقارير حول دراسة بيع حصة تبلغ 25 في المئة من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مما يشير إلى تراجع عن موجة الاستثمارات الرياضية السابقة.

تراجع الهجرة في بريطانيا

في سياق مغاير تماماً، تشير مقال غابي هينسليف في صحيفة الغارديان إلى أن المملكة المتحدة تشهد تراجُعاً حاداً في معدلات الهجرة، التي بلغت أدنى مستوياتها منذ عام 1997. يوضح المقال أن هذا الانخفاض لا يقتصر على مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين بدأ عدد المغادرين منهم يفوق القادمين منذ أربعة أعوام، بل يشمل أيضاً الطلاب وغير الأوروبيين.

كشفت دراسة ناتسال أن الرغبة في الإنجاب وصلت إلى مستويات متدنية للغاية، حيث تضاعفت نسبة النساء دون سن 44 عاماً اللاتي لا يرغبن في الإنجاب لتصل إلى 17 في المئة خلال عشر سنوات. هذا الاتجاه الديموغرافي يجعل من المرجح أن يتجاوز عدد الوفيات عدد المواليد في بريطانيا خلال العام الجاري بشكل قاطع.

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الوهم الديموغرافي ومخاوف الشيخوخة

على الرغم من هذه الحقائق الإحصائية، لا يدرك الكثيرون التغير الجذري في التركيبة السكانية. كشف بحث لمعهد السياسات بكلية كينجز كوليدج لندن أن ثلثي المشاركين يعتقدون أن الهجرة ارتفعت بين صيفي 2024 و2025، رغم انخفاضها فعلياً بمقدار الثلثين.

كما بالغ كثيرون في تقدير أعداد الوافدين على القوارب الصغيرة، حيث اعتقد 44 في المئة أن بريطانيا تستقبل أكبر أو ثاني أكبر عدد من طالبي اللجوء، بينما تستقبل أعداداً أقل من ألمانيا وتركيا وبولندا وفرنسا. يركز هذا الانشغال الإعلامي والشعبي على الهجرة على حساب خطر ديموغرافيًا واقتصاديًا أكبر.

تحديات الشيخوخة والنمو الاقتصادي

يحذر الكاتب من أن تحول بريطانيا إلى مجتمع شديد الشيخوخة، يشبه النمط الياباني، يهدد أساسيات الاقتصاد. يتسبب تراجع أعداد الأطفال في إغلاق المدارس وتراجع الطلب على شراء المنازل، مما يضعف النمو الاقتصادي العام.

كما يؤدي انخفاض أعداد العمال والمستهلكين إلى زيادة العبء الواقع على نظام المعاشات التقاعدية. هذه المعطيات المجردة تخلق تحديات هيكلية طويلة الأمد تتطلب سياسات جديدة تماماً بدلاً من التركيز المستمر على السيطرة الحدودية فقط.