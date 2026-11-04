التموين المصري: احتياطي استراتيجي آمن ومخصصات دعم تزداد سنويًا

مساعد وزير التموين يكشف عن استراتيجية مصر للأمن الغذائي، حيث يتجاوز مخزون السكر 10 أشهر، مع زيادة مخصصات الدعم إلى 178 مليار جنيه.

أكد أحمد كمال ، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة المصرية تنفذ خطوات استباقية لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء والطاقة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي في المتوسط نحو 6 أشهر، ويتجاوز 10 أشهر بالنسبة للسكر.

تفاصيل المخزون الاستراتيجي والمواد الغذائية

يشمل الاحتياطي الاستراتيجي الآمن عددًا من السلع الأساسية، وهي القمح والزيوت والسكر والأرز واللحوم والدواجن المجمدة. يمثل هذا المخزون خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات العالمية، ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وضمان استمرار تدفق السلع إلى الأسواق دون انقطاع.

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شهد العالم منذ أواخر عام 2019 تحديات متلاحقة بدأت بجائحة كورونا واضطرابات سلاسل الإمداد، ثم الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 وما صاحبها من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات والصراعات الإقليمية. هذه الأزمات أكدت أهمية امتلاك الدول احتياطيات استراتيجية آمنة، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير منظومات التخزين والتوزيع، وهو ما تحركت الدولة المصرية لتحقيقه بتوجيهات القيادة السياسية.

تطوير الصوامع والمخازن الاستراتيجية

شهدت الطاقة التخزينية للصوامع تطورًا ملحوظًا منذ انطلاق المشروع القومي عام 2014، إذ ارتفعت من نحو 1.2 مليون طن إلى 4.4 مليون طن في عام 2026. تستهدف الدولة الوصول لساعات تخزينية تصل لـ6 ملايين طن قمح محليًا بحلول 2030، وتسهم هذه الطاقات في الحفاظ على جودة القمح وتقليل الفاقد ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي.

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أنهت وزارة التموين إنشاء 3 مخازن استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، بمساحات تتراوح بين 10 و13 فدانًا للمخزن الواحد، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 4 مليارات جنيه. ينفذ المشروع من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، ويستهدف تعزيز القدرات التخزينية واللوجستية للدولة، وتحسين كفاءة تداول السلع وتوزيعها.

تنويع مصادر استيراد القمح والأسعار

تستورد مصر نحو 50 إلى 55% من احتياجاتها من القمح من الخارج، ولذلك يمثل تنويع مناشئ الاستيراد ضرورة استراتيجية لتقليل مخاطر الاعتماد على مصادر محدودة. توسعت الدولة في هذا الملف، ليرتفع عدد مناشئ استيراد القمح من مصدرين رئيسيين إلى أكثر من 20 منشأ، بما يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الدولية واضطرابات الأسواق.

حافظت الوزارة على ثبات أسعار السلع التموينية لمدة تقارب عامين، دون تغيير أسعار السلع المدرجة على المنظومة خلال هذه الفترة. يعتمد ذلك على منظومة متكاملة تشمل تأمين المخزون الاستراتيجي، وانتظام سلاسل الإمداد، وتطوير التخزين والتوزيع، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق. تواصل الوزارة توفير السلع بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة، ومنها "أهلًا رمضان" و"أهلًا مدارس" وأسواق اليوم الواحد ومبادرات تخفيض الأسعار.

زيادة مخصصات الدعم وتكاليف الخبز

في موازنة العام المالي 2025/2026، بلغت مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية نحو 160 مليار جنيه، بينما ارتفعت في موازنة 2026/2027 إلى 178 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 18 مليار جنيه. يؤكد مسؤولو الوزارة أن الدعم مستمر، بل إن مخصصاته تزداد سنويًا لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

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تبلغ تكلفة إنتاج الرغيف نحو 168 قرشًا، تتحمل الدولة منها 148 قرشًا، بينما يدفع المواطن 20 قرشًا فقط. تنتج المخابز على مستوى الجمهورية 270 مليون رغيف يوميًا، من خلال نحو 30 ألف مخبز، بما يضمن استمرار توفير الخبز المدعم للمواطنين الذين يبلغ عددهم نحو 64.5 مليون مواطن يستفيدون من حصة 5 أرغفة يوميًا.