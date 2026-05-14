التوأم حسام وإبراهيم حسن في حوار صريح حول ذكريات مونديال 1990 وأسرار الاحتراف الأوروبي

يكشف التوأم حسام وإبراهيم حسن عن تفاصيل رحلتهما مع منتخب مصر منذ التأهل لكأس العالم 1990، ويتحدثان عن تحديات الاحتراف في أوروبا في التسعينيات، وندمهما على العودة المبكرة للدوري المحلي، بالإضافة إلى رؤيتهما الصارمة في إدارة اللاعبين.

في حوار اتسم بالشفافية واستعادة الذكريات المليئة بالشجن والفخر، فتح التوأم حسام و إبراهيم حسن قلوبهما للحديث عن واحدة من أزهى فترات كرة القدم المصرية، وهي تلك المرحلة التي شهدت تألقهما مع المنتخب الوطني وصولا إلى الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 1990 .

بدأ التوأم حديثهما بالتطرق إلى القيمة الرمزية والتاريخية لاستاد القاهرة الدولي، حيث وصفه حسام حسن بأنه ليس مجرد ملعب لكرة القدم، بل هو صرح له هيبة كبيرة ومكانة محفورة في وجدان كل لاعب مصري. وأشار إلى أن التواجد على أرضية هذا الملعب كان حلما يراودهما منذ الصغر، مؤكدا أن تمثيل المنتخب المصري يمثل شرفا عظيما وفخرا لا يدانيه فخر لأي لاعب، حيث كانا ينظران إلى أداء مهامهما داخل الملعب كواجب وطني مقدس، معتبرين أن الموهبة التي وهبهما الله إياها كانت وسيلة لإسعاد الجماهير المصرية العريضة وتمثيل البلاد بصورة إيجابية ومشرفة في المحافل الدولية.

وعلى صعيد التحليل الفني والتقدير المتبادل، لم يتوان حسام حسن عن الإشادة بقدرات شقيقه إبراهيم، واصفا إياه بأنه أفضل ظهير أيمن في تاريخ كرة القدم المصرية على الإطلاق. واستدل حسام على ذلك باختيار إبراهيم لتمثيل منتخب العالم في ثلاث مناسبات مختلفة، وهي شهادة دولية تؤكد كفاءته العالية. وأعرب حسام عن أمنياته بأن يظهر جيل جديد من اللاعبين في مركز الظهير الأيمن يستلهمون الدروس من إمكانيات إبراهيم وخبراته الواسعة في التعامل مع مختلف الظروف الفنية.

وكشف حسام عن تفصيل مثير للاهتمام، حيث ذكر أن أحد المدربين الهولنديين كان يرى في إبراهيم قدرات فنية تؤهله للعب في مركز صانع الألعاب رقم 10، نظراً لمهارته في بناء اللعب والرؤية الثاقبة للملعب، لافتاً إلى أنهما لعبا معاً في بعض الفترات كمهاجمين، مما يعكس المرونة التكتيكية التي كان يتمتعان بها في تلك الحقبة. أما فيما يخص تجربة الاحتراف الأوروبي، فقد تحدث حسام حسن بمرارة طفيفة عن قرار العودة، مشيراً إلى توقيعه لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي قبيل انطلاق مونديال 1990.

وأكد حسام بصراحة تامة أنه لو عادت به عقارب الساعة إلى الوراء، لفضل الاستمرار في رحلة الاحتراف الخارجي ولما اختار العودة للعب في النادي الأهلي في ذلك التوقيت، معتبراً أن التجربة الأوروبية كانت ستضيف له الكثير على المستوى الفني والذهني. وفي السياق ذاته، استذكر إبراهيم حسن اللحظات الحاسمة في استاد القاهرة، وتحديداً مباراة الجزائر الفاصلة التي منحت مصر تذكرة العبور للمونديال، واصفاً شعوره لحظة إطلاق الحكم صافرة النهاية بأنها لحظة لا تنسى في تاريخه الشخصي والرياضي، وهو تاريخ يشعره بالسعادة والرضا كلما استعاد تفاصيله.

وبالانتقال إلى الجانب الإداري والفلسفة التدريبية التي يتبناها التوأم حالياً، شدد إبراهيم حسن على نهجهما الصارم في التعامل مع اللاعبين، مؤكداً أنهما لا يقبلان سياسة الدلال أو المجاراة المفرطة التي قد تتبعها بعض الأجهزة الفنية الأخرى. وأوضح إبراهيم أن الاحترام المتبادل هو الأساس في تعاملهما مع الجميع، لكن هذا الاحترام لا يعني التنازل عن الانضباط أو التهاون في تطبيق القواعد، مشيراً إلى أنهما لا يخشيان اتخاذ القرارات الصعبة في سبيل مصلحة الفريق.

واختتم إبراهيم حديثه بالعودة مرة أخرى إلى نقطة الاحتراف، موضحاً أن ظروف احتراف اللاعب المصري في تسعينيات القرن الماضي كانت بالغة الصعوبة مقارنة بالوقت الحالي، حيث كانت المتابعة الإعلامية ضعيفة جداً، وكان من الصعب للغاية اقتحام الدوريات الكبرى مثل الدوري الفرنسي، مما جعل قرار الاستمرار في أوروبا تحدياً نفسياً وفنياً هائلاً في ذلك الزمان، وهو ما يجعلهما يتمنيان لو أنهما استمرا في تلك التجربة لفترة أطول





