التليفزيون المصري يحتفي بالعام الجديد بفيلم 'عقارب الشمس' عن التقويم المصري القديم

في إطار الاحتفال ب العام المصري الجديد ، بثت قناة التليفزيون المصري الفيلم الوثائقي ' عقارب الشمس '. يقدم الفيلم نظرة متعمقة على جذور التقويم المصري القديم ، وكيف نشأ وتطور، مبرزًا علاقته الوطيدة ب الزراعة ، ونهر النيل ، ودورة الفصول. يهدف الفيلم إلى إحياء ذكرى هذا التقويم العريق، الذي يعتبر من أقدم التقاويم التي عرفتها البشرية. يقدم ' عقارب الشمس ' للمشاهدين رحلة بصرية مذهلة، حيث تتضافر الصور الجذابة مع المعلومات التاريخية الموثقة، لنقل المشاهدين عبر الزمن إلى عالم مصر القديمة الساحر.

يعرض الفيلم تفاصيل دقيقة حول كيفية بناء هذا التقويم الدقيق، وكيف استُخدم لتحديد مواعيد الزراعة والحصاد، وتوقع التغيرات المناخية، مما يجعله أداة أساسية في حياة المصريين القدماء. يأتي هذا العرض في إطار حرص الهيئة الوطنية للإعلام على تعزيز الهوية المصرية، وإبراز المعالم الحضارية والتاريخية الهامة. يعتبر عرض الفيلم جزءًا من خطة برامجية خاصة، أعدت خصيصًا للاحتفال ببداية العام المصري الجديد، والذي يوافق بداية التقويم المصري لسنة 6267. يبدأ هذا العام في اليوم الأول من شهر توت، الذي كان يحمل اسم (تحوتي) في مصر القديمة، نسبة إلى الإله تحوت، رمز الحكمة والعلوم والفنون، والذي يُعتقد أنه أول من كتب بالقلم. يعد تحوت إلهًا بارزًا في الديانة المصرية القديمة، ويصور برأس طائر أبو منجل، ويحظى بمكانة رفيعة في ثامون الأشمونين الكوني. يمثل هذا الفيلم فرصة للتعرف على الإرث الثقافي الغني لمصر، والتعمق في فهم أصول التقويم الذي شكل أساسًا للحياة اليومية للمصريين القدماء. يعتبر التقويم القبطي، أو ما يُعرف بـ 'تقويم الشهداء'، بمثابة نسخة متطورة من التقويم المصري القديم، مع بعض التعديلات الطفيفة. يعتمد هذا التقويم بشكل رئيسي على التقويم الشمسي (النجومي) الذي وضعه المصريون القدماء، والذي قاموا من خلاله بتقسيم العام إلى 13 شهرًا، معتمدين في ذلك على دورة الشمس. يعتبر هذا التقويم من الأدق على مستوى العالم، حيث أخذ في الاعتبار العوامل المناخية والزراعية طوال العام، مما جعله أداة حيوية لتنظيم الأنشطة الزراعية والاحتفالات الدينية.





