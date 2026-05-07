التوسع الصهيوني وبناء الهيكل: أفكار دينيّة وسياسيّة تثير الجدل

تتبنى بعض الجماعات الصهيونية أفكارًا تقوم على التوسع العسكري وبناء الهيكل، باعتبارها جزءًا من معتقدات مرتبطة بعودة المسيح. وتثير هذه الأفكار جدلًا واسعًا داخل المجتمع الإسرائيلي وخارجه، خاصة فيما يتعلق بالموقع الحقيقي للهيكل ومخاوف من تغيير الواقع التاريخي للمسجد الأقصى. وفي سياق آخر، أعلن عن إغلاق طريق المنيب في القاهرة، بينما أشار مصطفى بكري إلى أهمية زيارة الرئيس السيسي للإمارات وعمان في تعزيز الاستقرار الإقليمي. كما تقدم الأهلي ببلاغ ضد مدحت عبد الهادي.

تتبنى بعض الجماعات الصهيونية أفكارًا تقوم على ضرورة التوسع العسكري وبناء الهيكل، باعتبارها جزءًا من معتقدات مرتبطة بعودة المسيح وفقًا لتصوراتهم الدينية. وأوضح السفير عاطف سيد الأهل ، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذه الأفكار تدفع بعض الجماعات إلى الاعتقاد بضرورة توسيع حدود الدولة الإسرائيلية وخوض الحروب من أجل تحقيق تلك الرؤية، مشيرًا إلى أن قضية الهيكل تمثل محورًا أساسيًا داخل الفكر الصهيوني.

وأضاف أن هناك خلافات حتى داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه حول الموقع الحقيقي للهيكل، لافتًا إلى أن طائفة السامريين ترى أن الهيكل كان موجودًا في جبل جرزيم بمدينة نابلس، بينما يعتقد آخرون أنه كان موجودًا في جبل الهيكل بمدينة القدس. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال عملت خلال العقود الماضية على تنفيذ حفريات وأنفاق أسفل مدينة القدس، بينها أنفاق تقع أسفل المسجد الأقصى، مما يثير مخاوف من محاولة تغيير الواقع التاريخي للموقع المقدس.

كما أكد أن هناك محاولات مستمرة لفرض واقع جديد داخل الحرم القدسي، سواء من خلال الاقتحامات المتكررة أو السعي لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا، وهي أفكار سبق أن طُرحت داخل الأوساط السياسية والقضائية الإسرائيلية. وفي سياق متصل، أعلن عن إغلاق كلي لأعلى محور المنيب بالطريق الدائري لمدة يومين، حيث تم توجيه السائقين إلى استخدام الطرق البديلة مثل طريق الملك فيصل وطريق العاشر من رمضان.

كما أشار النائب مصطفى بكري إلى أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات وعمان تعكس تحركًا عربيًا مشتركًا لحماية استقرار المنطقة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها. وفي مجال الرياضة، تقدم النادي الأهلي ببلاغ للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، متهمًا إياه بالتحريض على العنف والاعتداء على ممتلكات النادي





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التوسع الصهيوني هيكل القدس المسجد الأقصى عاطف سيد الأهل السياسة الإسرائيلية

United States Latest News, United States Headlines