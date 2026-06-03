التفاهم والتعاون بين وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومدير عام منظمة المدن العربية

التفاهم والتعاون بين وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، ومدير عام منظمة المدن العربية، السيد بدر وائل العجيل العسكر، في لقاء عقد في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، مع بدر وائل العجيل العسكر، الأمين العام ل منظمة المدن العربية والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

حضر اللقاء كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتورة نجلاء العادلى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف علي التعاون الدولي بالوزارة. كما شارك فى الاجتماع من المنظمة عبدالله سعود الراشد رئيس قطاع الشئون الخارجية والشراكات وفهد التميمي المدير المالى للمنظمة.

اجتماع مع الأمين العام لمنظمة المدن العربية، في بداية اللقاء حرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على الترحيب بالأمين العام للمنظمة خلال لقائهما الأول وتقدمت له بخالص التهنئة بمناسبة نيل ثقة دولة الكويت في اختياره أميناً عاماً لمنظمة المدن العربية. وأكدت الدكتورة منال عوض، على حرص الوزارة على تعزيز مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات الناجحة والتدريب مع المنظمات والهيئات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية في مجالات وملفات عمل الإدارة المحلية والبيئة بما يحقق أقصى استفادة للكوادر البشرية بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم.

بعض التجارب والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى بعض التجارب والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة في عدد من الملفات والمجالات المهمة. ومن بينها القضاء على المناطق العشوائية والخطرة وإنشاء المدن الذكية والربط مع المدن القديمة ومنظومة المخلفات والسياحة البيئية والريفية وتطوير الأسواق وغيرها من الملفات المهمة.

التعاون بين المنظمة ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، رحبت الدكتورة منال عوض بالبدء في التنسيق بين الجانبين بما يخدم المحافظات والوزارة خاصة بعد دمج وزارتى التنمية المحلية والبيئة. لافتة إلى إمكانية التعاون بين المنظمة ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية للكوادر البشرية في المدن والمحافظات والبلديات بالوطن العربي بما يساعد المدن والمحافظات على مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجهها.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إمكانية التعاون المشترك في مجالات وملفات البيئة المختلفة بين المنظمة العربية ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) الذى يضم وزراء البيئة العرب ومقره القاهرة فيما يخص الحفاظ على المحميات الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية وملفات التنمية الحضرية والعمرانية. ومن جانبه تقدم الأمين العام لمنظمة المدن العربية بخالص الشكر لوزيرة التنمية المحلية والبيئة على عقد اللقاء، متمنياً لها التوفيق والنجاح خاصة بعد نيل ثقة القيادة السياسية وتوليها منصب وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الحكومة الجديدة.

كما استعرض الأمين العام للمنظمة خلال اللقاء مجالات عمل المنظمة المختلفة والمؤسسات الفنية التابعة لها في قطاعات تهم المدن والمحافظات العربية من بينها التنمية المحلية والبيئة والشباب والرياضة والمدن الذكية. كما أشار السيد بدر وائل العجيل العسكر أن منظمة المدن العربية هي منظمة إقليمية غير حكومية مستقلة ذات طبيعة خدمية لا تهدف إلى الربح متخصصة في شؤون المدن والبلديات في الوطن العربي، وتم تأسيسها في 15 مارس 1967 ومقرها الدائم دولة الكويت.

مشيراً إلى وجود 24 محافظة مصرية عضو في المنظمة وحوالى 650 مدينة وبلدية ومحافظة من الدول العربية بالمنظمة. مشيراً إلى ترحيب المنظمة العربية للمدن على تبادل الخبرات مع الوزارة وعقد ورش العمل التدريبية وتنمية الكوادر في مجالات عمل المنظمة بما يسهم في تطوير منظومة العمل العربي، ودعم المدن العربية في مواجهة التحديات التنموية، وتحقيق رؤى التنمية الشاملة والمستدامة.

كما رحب الأمين العام للمنظمة بالتنسيق والتعاون مع الوزارة في دعم الكوادر في قطاع التنمية المحلية والبيئة على المستوى العربي والاستفادة من خبرات مركز سقارة للتدريب، وتبادل الخبرات مع المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية وانضمام باقي المحافظات المصرية للمنظمة. وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تكثيف التنسيق والتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة للبدء في تبادل الخبرات وبناء القدرات والخبرات الناجحة للمدن المصرية والعربية والاستفادة من مؤسسات وآليات ومراكز منظمة المدن العربية سواء في المقر الرئيسي أو المكاتب الآخري للمنظمة في المدن العربية المختلفة فيما يخص كافة الملفات المتعلقة بالمدن





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