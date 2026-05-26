أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن التفاوض مع إيران على صياغة اتفاق التسوية قد يستغرق بضعة أيام، وأشار لاستمرار المباحثات بين الطرفين اليوم في قطر.

وقال روبيو في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: جرت بعض المحادثات في قطر اليوم وأعتقد أن هناك كثيرا من الأخذ والرد حول صياغات محددة في الوثيقة. وأضاف أن التفاوض على صياغة الاتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام. وتعليقا على الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، قال روبيو: يجب أن تبقى المضائق مفتوحة وستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن جيش بلاده نفذ ضربات دفاعية في جنوب إيران استهدفت منصات صاروخية وقوارب، بحسب شبكة فوكس نيوز. وصرح المتحدث: ضرباتنا جنوبي إيران استهدفت منصات إطلاق صواريخ وقوارب كانت تحاول زرع ألغام. وأضاف المتحدث: نواصل الدفاع عن قواتنا مع ممارسة ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار المستمر. و لافتا إلى أن الضربات الدفاعية شنت لحماية القوات الأمريكية من تهديدات من جانب القوات الإيرانية.

كما أكد مسؤول أمريكي رفيع لشبكة فوكس نيوز أن القوات الأمريكية قصفت كذلك موقعا لصواريخ سام سطح-جو في بندر عباس. وقالت مصادر مطلعة لشبكة فوكس نيوز إن الضربات الأمريكية في إيران دفاعية ولا تشير إلى انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار





