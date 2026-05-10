التوازنات السياسية في العراق وتحديات تشكيل الحكومة الجديدة: رؤية القوى السنية ومساعي الاستقرار الوطني

تقرير مفصل وشامل يتناول تحركات القوى السنية في العراق عبر المجلس السياسي الوطني لضمان حصتها في الحكومة الجديدة ورفض التدخلات في توزيع الحقائب الوزارية.

شهدت العاصمة العراق ية بغداد تحركات سياسية مكثفة ومكثفة في إطار المساعي الوطنية الرامية إلى تشكيل الحكومة العراق ية الجديدة، حيث عقدت القوى السنية المنضوية تحت لواء المجلس السياسي الوطني اجتماعاً هاماً وموسعاً لبحث سبل المضي قدماً في هذه العملية الدستورية المعقدة التي تحدد ملامح المرحلة المقبلة.

وقد أكد المجتمعون في ختام لقائهم على ضرورة الالتزام الكامل بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام التوازنات السياسية الدقيقة التي تضمن تمثيل جميع المكونات العراقية بشكل عادل وشفاف، بعيداً عن الإقصاء أو التهميش. وأشار البيان الصادر عن المجلس إلى أن إنجاح عملية تشكيل الحكومة يتطلب روحاً عالية من التعاون والعمل المشترك، وتجاوز كافة الخلافات البينية، وذلك لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقيق المصلحة العامة التي تتصدر أولويات المرحلة الراهنة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الكبيرة التي تواجه البلاد في مختلف محافظاتها.

وفي سياق متصل ومرتبط بهذه التطورات، شددت القوى السنية في بيانها على موقفها الحازم والقطعي برفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، أو التدخل من قبل شخصيات سياسية وأطراف لا تنتمي للمكون السني في تحديد الاستحقاقات الوزارية والحقوق السياسية الخاصة بهم. واعتبر المجلس أن إدارة الشؤون الداخلية للمكون السني يجب أن تتم وفق الأطر المتفق عليها بين القوى السياسية السنية نفسها، وبناءً على تفاهمات داخلية تضمن التوافق، وذلك حفاظاً على استقلالية القرار الوطني وضماناً لتمثيل حقيقي يعبر عن تطلعات الشارع السني في العراق.

وقد أعلن المجلس رسمياً عن إرسال قائمة بأسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية إلى رئيس الحكومة المكلف، وذلك ضمن إطار التفاهمات السياسية الجارية، مع التأكيد على أن هذه الترشيحات جاءت بناءً على معايير الكفاءة المهنية والخبرة الإدارية والقدرة على إدارة الملفات الوزارية الحساسة التي تتطلب دقة في التنفيذ وسرعة في الإنجاز. أما فيما يتعلق بالتوزيع الفني والكمي للحقائب الوزارية، فقد أشارت مصادر سياسية مطلعة إلى أن حصة المكون السني من إجمالي 23 وزارة ستكون 6 وزارات، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الحكومة، وهو ما يعكس حجم التواجد السني في الهيكل التنفيذي للدولة.

وتجرى الاستعدادات حالياً على قدم وساق لعقد جلسة اعتيادية للبرلمان العراقي بهدف منح الثقة للحكومة الجديدة خلال الساعات الـ48 المقبلة، إلا أن هناك ترجيحات قوية تشير إلى إمكانية تأجيل هذا الموعد إلى يوم الخميس المقبل. ويعود هذا التأجيل المحتمل إلى عدم التوصل حتى اللحظة إلى اتفاق حاسم ونهائي في توزيع بعض الحقائب الوزارية السيادية والخدمية بين الأطراف الشيعية والسنية والكردية، مما يجعل عملية التوافق السياسي عملية شاقة تتطلب تنازلات متبادلة لضمان عدم تعثر انطلاق الحكومة الجديدة.

إن هذه الديناميكيات السياسية المتسارعة تعكس عمق التعقيد في النظام السياسي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على نظام التوافق والمحاصصة بين المكونات الرئيسية. فعملية اختيار الوزراء لا تقتصر فقط على الكفاءة المهنية، بل تتحول إلى عملية تفاوضية ماراثونية تهدف إلى موازنة القوى داخل الدولة لضمان استقرار النظام السياسي.

ويرى مراقبون أن نجاح الحكومة المقبلة في الحصول على ثقة البرلمان في وقت قياسي سيعطي إشارة إيجابية قوية للمجتمع الدولي وللمستثمرين الأجانب بأن العراق يتجه نحو استقرار سياسي مستدام، مما يساهم في جذب الاستثمارات الخارجية وتطوير البنية التحتية المتهالكة. وفي المقابل، فإن أي تأخير إضافي في التوصل إلى اتفاق نهائي قد يفتح الباب أمام موجات جديدة من الاحتقان الشعبي والمطالبات بإصلاحات جذرية وسريعة في إدارة الدولة ومكافحة الفساد المالي والإداري الذي استنزف موارد البلاد.

وفي الختام، يبقى الأمل معلقاً على قدرة القوى السياسية العراقية بمختلف توجهاتها على تجاوز الخلافات الجانبية والتركيز على بناء برنامج حكومي طموح وواقعي يعالج الأزمات المتراكمة منذ سنوات. إن التزام المجلس السياسي الوطني ببنود الاتفاق السياسي يمثل خطوة جوهرية في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الاستقرار الداخلي.

ومن الضروري أن تدرك كافة الأطراف المتصارعة أن مصلحة المواطن العراقي البسيط يجب أن تعلو فوق أي حسابات حزبية أو فئوية ضيقة، خاصة وأن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفاً وطنياً شاملاً لمواجهة التحديات الأمنية والتقلبات الاقتصادية العالمية، وضمان تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تساهم في تحسين مستوى معيشة السكان وتوفير فرص عمل للشباب في جميع أنحاء الوطن من البصرة جنوباً وحتى دهوك شمالاً، وصولاً إلى تحقيق دولة المؤسسات والقانون





العراق الحكومة العراقية المجلس السياسي الوطني التوازنات السياسية تشكيل الحكومة

