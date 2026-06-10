التمويل المصري لمشروعات الطاقة المتجددة وتدفق المساعدات عبر رفح

اجتماع رئيس الوزراء مع وزراء الكهرباء والمالية لمتابعة تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب استمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.

استمر تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، حيث استقبلت الفرق الطبية الفلسطينية دفعة جديدة من الجرحى الذين تم نقلهم من المستشفيات المتضررة.

وفي الوقت ذاته عقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً محورياً مساء اليوم لمتابعة إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. حضر الاجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كجوك، ومساعد وزير المالية علي السيسي، ومساعدة وزير التخطيط نهاد مرسي إلى جانب عدد من المسؤولين المختصين. هدف اللقاء الرئيس هو تقييم مدى توافر التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، وضمان ربط الطاقة النظيفة بالشبكة القومية بصورة سريعة وفعالة.

افتتح مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أن تأمين الاعتمادات المالية للمشروعات الشمسية والريحية يُعد أمراً حيوياً لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتخفيض فاتورة الوقود التقليدي. أكد على أهمية التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والمالية، إضافة إلى الجهات الأخرى المعنية، لضمان سرعة ربط القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة بشبكة النقل والتوزيع. وقد شدد على أن الدولة تولي أولوية قصوى لتسريع تنفيذ هذه المشروعات، مع التزام صارم بالمواعيد المحددة لتشغيلها وضمان استدامة الخدمة.

خلال الجلسة تم مناقشة تفاصيل مشروعات رفع كفاءة الشبكة القومية، بما في ذلك توفير المكونات والمعدات اللازمة لأعمال الإحلال والتجديد، وذلك لتجنب أي فقد في الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة. كما تطرقت المناقشات إلى آليات تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة النظيفة وتحقيق الاستقرار في إمدادات الكهرباء.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المسؤولون عن التفاؤل بأن التمويلات ستتدفق قريباً لتسريع ربط القدرات الإضافية، ما سيساهم في تلبية المتطلبات التنموية لمصر وتوفير طاقة نظيفة ومستدامة للمواطنين





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الطاقة المتجددة التمويل العام شبكة الكهرباء المساعدات الإنسانية مصر

United States Latest News, United States Headlines