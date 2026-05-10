الثورة التقنية في الدفاع الأوروبي: سباق المسيرات والبحث عن السيادة العسكرية الشاملة

تحليل مفصل للتحول الجذري في الاستراتيجيات الدفاعية الأوروبية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتوجه نحو تصنيع الأنظمة الذاتية محلياً لتقليل التبعية للولايات المتحدة والصين.

أحدثت أسراب الطائرات المسيّرة الرخيصة والفتاكة، والتي تعتمد في غالبها على أنظمة القيادة الذاتية، تحولاً جذرياً وشاملاً في مفاهيم القتال الحديثة، وهو ما تجلى بوضوح في ساحات القتال ضمن الحرب الروسية الأوكرانية.

لقد فرض هذا الواقع الجديد على القوات العسكرية المتواجدة خلف خطوط المواجهة ضرورة التحرك الدائم والمستمر لتفادي الهجمات الجوية المباغتة، مما دفعهم إلى الاعتماد على استراتيجيات دفاعية بديلة تشمل التنقل عبر أنفاق محصنة ومغطاة بشباك واقية، واستخدام شبكات معقدة من كابلات الألياف الضوئية لتوجيه المسيرات، وذلك بهدف الهروب من عمليات التشويش اللاسلكي التي تعطل الإشارات التقليدية. وفي الوقت ذاته، شهدت المدن والمراكز الحيوية تعرضاً مكثفاً لصواريخ موجهة منخفضة التكلفة، والتي أصبحت السلاح الأكثر انتشاراً واستخداماً نظراً لجدواها الاقتصادية وقدرتها التدميرية العالية مقارنة بالأسلحة التقليدية الباهظة التي كانت سائدة في العقود الماضية.

وفي مواجهة هذا التحول التكنولوجي السريع، تسابق الجيوش الأوروبية الزمن للحاق بركب هذه التطورات، حيث يتجه القادة في القارة العجوز نحو إنفاق مليارات اليوروهات على تحديث الترسانات العسكرية. ويأتي هذا التوجه في ظل مناخ من القلق والضغوط الإضافية الناجمة عن تذبذب مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي، وإصراره المتكرر على ضرورة زيادة ميزانيات الدفاع للدول الأعضاء لضمان استمرار الحماية الأمريكية.

هذا المزيج المقلق من عدم اليقين السياسي من جهة، وقرب جبهات القتال من الحدود الأوروبية من جهة أخرى، أعاد إلى الواجهة الانتقادات القديمة التي تتهم أوروبا بالاعتماد المفرط والخطير على شركات السلاح الأمريكية. واستجابة لهذه التحديات، تعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص ميزانية ضخمة تصل إلى 800 مليار يورو لتعزيز الدفاع خلال السنوات الأربع القادمة، كما سعت المملكة المتحدة لزيادة إنفاقها الدفاعي، خاصة مع الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر لإثبات جديته في تحقيق تقدم ملموس بعد الخسائر السياسية التي تعرض لها حزب العمال مؤخراً.

ويبرز هنا مفهوم السيادة الدفاعية كحجر زاوية في الاستراتيجية الأوروبية الجديدة، وهو المفهوم الذي يعني القدرة الكاملة على تصنيع واستخدام الأسلحة والأنظمة الدفاعية دون الحاجة إلى الاعتماد على الولايات المتحدة التي بات ينظر إليها البعض كحليف غير موثوق تماماً في تقلباته السياسية. وبناءً على ذلك، تتدفق الاستثمارات بكثافة نحو الشركات المحلية والناشئة التي بدأت تكتسب زخماً كبيراً وتوسع قدراتها الإنتاجية، مقدمة وعوداً بالتفوق على المصنعين التقليديين وحتى على منافسي وادي السيليكون في أمريكا.

ورغم أن الجيوش الأوروبية لا تزال تؤمن بضرورة وجود الجنود والمعدات الثقيلة مثل الدبابات والسفن، إلا أن جزءاً كبيراً من الإنفاق المستقبلي سيوجه نحو المسيرات الجوية والبرية والبحرية وحتى تلك التي تعمل تحت الماء. وفي هذا السياق، طرح الجنرال البريطاني السير رولي ووكر رؤية عسكرية جديدة تقسم المعدات إلى ثلاث فئات: 20% معدات قابلة للبقاء لأنها تحمي الأفراد، و40% معدات قابلة للتضحية لا يشكل فقدانها خسارة استراتيجية، و40% معدات استهلاكية تستخدم لمرة واحدة فقط، مما يعكس التحول نحو حرب الاستنزاف التكنولوجي.

تتزايد القناعة في أوروبا بضرورة الاعتماد على الذات، حيث يرى المختصون أن السيادة تعني السيطرة الكاملة، لأن شراء المعدات الجاهزة من الخارج يعني التنازل عن جزء من القرار الاستراتيجي. ولا يتوقف الأمر عند المنتج النهائي، بل يمتد ليشمل المكونات الدقيقة والمواد الخام، لتجنب الارتهان لدول قد تتحول في المستقبل إلى خصوم، وعلى رأسها الصين.

وفي هذا الإطار، ظهرت شركات أوروبية وصلت قيمتها السوقية إلى مليار دولار، مثل شركة تيكفر البرتغالية التي توسعت في بريطانيا وفرنسا، وشركة هلسينج الألمانية المدعومة من دانيال إيك، وشركتي كوانتم سيستمز وستارك ديفينس. هذه الشركات تتبنى نموذج عمل جديد يراهن على الطلب المستقبلي بدلاً من انتظار العقود الحكومية الطويلة والمملة.

ومع ذلك، يظل التنافس مع العمالقة الأمريكيين مثل بالانتير وأندوريل قائماً، خاصة مع وجود تقاطعات سياسية مثيرة للجدل، حيث يرتبط داعمو بعض هذه الشركات بعلاقات وثيقة مع دونالد ترامب، مثل الملياردير بيتر ثيل، مما يثير مخاوف سياسية في ألمانيا وأوروبا حول مدى استقلالية هذه التكنولوجيا وتأثيراتها الاستراتيجية على المدى البعيد





الطائرات المسيّرة السيادة الدفاعية الاتحاد الأوروبي تكنولوجيا الحرب حلف الناتو

