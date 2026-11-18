الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف أول نسخة من مهرجان Short+Sweet الدولي في العاصمة الإدارية، بمشاركة طلابية وفنية دولية تحت رعاية السفارة الأسترالية.

تستعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة لاستضافة النسخة الجديدة من مهرجان Short+Sweet في مدينة المعرفة ب العاصمة الإدارية ، في خطوة تاريخية توضح التوسع الدولي للمهرجان. يعتبر هذا الحدث الأول من نوعه الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جامعة، مما يعكس المكانة المتنامية للمؤسسة التعليمية في مجال الفنون الرقمية الجديدة و الفنون الأدائية. يهدف هذا التعاون إلى تسليط الضوء على الإبداع الفني للشباب المصري وتقديم رؤية معاصرة للتراث الثقافي في إطار عالمي.

تفاصيل المهرجان واستضافته للمرة الأولى في مصر

تم تأسيس مهرجان Short+Sweet في عام 2002 على يد المخرج الأسترالي مارك كليرلي، ليصبح المنصة الدولية الأشهر للمواهب الناشئة والمحترفة في المسرح والموسيقى والفنون الأدائية. ستقام الدورة القادمة للمهرجان في مقر الجامعة بمدينة المعرفة، وهي سابقة تاريخية للمهرجان الذي تقام دوراته عادة في دبي والولايات المتحدة الأمريكية ولوس أنجلوس وفيتنام وماليزيا والهند. يمثل هذا الحدث أكبر حدث فني في العالم متخصص في العروض الفنية القصيرة، حيث ستستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام في منتصف ديسمبر المقبل.

Also read Ya Misr...

التعاون المؤسسي والرعاية الدولية للحدث الفني

يحظى المهرجان برعاية ودعم السفارة الأسترالية بالقاهرة، وبالتعاون الوثيق مع معهد ANZEG والجمعية المصرية لدراسات النوع والشعريات المقارنة. يأتي هذا التعاون بمشاركة مكتب الأنشطة الطلابية برئاسة الدكتور محمد إسماعيل بجامعتنا، وشركة أمازون إنترتينمنتس التي تدعم الجهود الثقافية والفنية. يهدف هذا الشراكات الاستراتيجية إلى تعزيز التبادل الثقافي بين أستراليا ومصر وتشجيع التعاون الإبداعي بين الفنانين من البلدين، مما يعزز من مكانة العاصمة الإدارية كمركز صاعد لاستضافة الفعاليات الفنية والثقافية الدولية.

المواضيع المركزية والقيم المعاصرة في الفنون

تدور دورة المهرجان لعام 2026 حول موضوع "التراث المصري"، احتفاءً بثراء الهوية الثقافية المصرية من خلال الفنون الأدائية والعروض المسرحية. ستتعرض الأعمال المشاركة عظمة الفلكلور المصري والتقاليد الفنية والتراث المصري التاريخي، مع تقديم رؤى معاصرة وتفسيرات إبداعية حديثة لهذا التراث العريق. يركز المهرجان على تمكين الفنانين الشباب المصريين وطلاب الجامعات لعرض مواهبهم الإبداعية على أهم منصة عالمية للفنون القصيرة، مما يتيح للجمهور الدولي التعرف على التطورات العمرانية والحضارية المتميزة التي تشهدها العاصمة الإدارية.

Advertisement

آليات التحكيم وجوائز المهرجان المتنوعة

سيشهد المهرجان العديد من العروض الفنية للتنافس على جوائزه، حيث تكون العروض من فنون أدائية لا تتجاوز مدتها عشر دقائق. تشمل هذه العروض عروض مسرحية وموسيقية وغنائية وحركية وتجريبية ومبتكرة متعددة التخصصات. ستقوم لجنة التحكيم بتقييم العروض واختيار أفضل نص أصلي، وأفضل أداء تمثيلي، وأفضل أداء غنائي وموسيقي، وأفضل أداء حركي، وأفضل مخرج، وأفضل مفهوم مبتكر للعرض، وأفضل عرض متكامل. كما ستتاح للجمهور فرصة التصويت لعرضه المفضل، وسيحصل العرض الذي ينال أكبر عدد من أصوات الجمهور على جائزة اختيار الجمهور.

البرامج الأكاديمية وورش التدريب المتخصصة

لا يقتصر المهرجان على العروض الفنية التنافسية فحسب، بل يشتمل برنامج المهرجان على سمينارات أكاديمية وثقافية وفنية عن فنون الأداء. تتضمن الفعاليات ورش عمل متخصصة لتدريب الطلاب وصقل مهاراتهم الفنية والأدائية، مما يسهم في بناء جيل قادر على المنافسة عالمياً. ينطلق المهرجان كمرحلة جديدة في التعريف بالتراث المصري للعالم، ويقدم تجربة فنية متكاملة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مدعومة ببنية تحتية ثقافية متطورة في العاصمة الإدارية الجديدة.