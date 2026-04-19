الجارحي يرأس بعثة سلة الأهلي إلى المغرب لخوض تصفيات BAL

النادي الأهلي يعلن عن تكليف النائب محمد الجارحي برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة السلة المتجهة إلى المغرب للمشاركة في تصفيات البطولة الإفريقية للأندية BAL، مع التأكيد على الاستعدادات الكاملة لضمان أفضل مشاركة للفريق في هذه المنافسة القارية الهامة.

في خطوة تأكيدية على الاهتمام المتزايد بألعاب الصالات، قرر مجلس إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اتخاذ إجراءات حاسمة استعداداً للمشاركة المرتقبة في تصفيات البطولة الإفريقية للأندية ل كرة السلة رجال « BAL ». وقد تم تكليف النائب محمد الجارحي ، وهو عضو بارز في المجلس، بمهمة رئاسة بعثة الفريق الأول ل كرة السلة المتجهة إلى المغرب غداً. هذه المهمة الحيوية تتطلب منه الإشراف المباشر على كافة تفاصيل رحلة الفريق، بدءاً من المغادرة وصولاً إلى الإقامة والتدريبات، لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة في البطولة التي تعتبر من أهم المحافل القارية.

وتأتي هذه المشاركة في وقت تتزايد فيه أهمية بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL، حيث تستعد البطولة للانطلاق بنسختها لعام 2026 بمشاركة 12 فريقاً من نخبة الأندية الإفريقية. تم تقسيم هذه الفرق إلى مجموعتين، تضم كل منهما ستة فرق. ووفقاً للنظام المتبع، ستُلعب المباريات بنظام دوري من مرحلة واحدة داخل كل مجموعة. يتأهل عن كل مجموعة أربعة فرق فقط إلى النهائيات، والتي ستقام في العاصمة الرواندية كيجالي في الفترة من 22 إلى 31 من شهر مايو القادم. هذا التوسع في البطولة يعكس التطور المستمر لرياضة كرة السلة على مستوى القارة السمراء، ويضع على الأندية المشاركة مسؤولية كبيرة لتمثيل بلدانها وقارتها على أفضل وجه.

وقد أظهر النائب محمد الجارحي التزاماً كاملاً بهذه المسؤولية، حيث حرص منذ لحظة توليه المهمة على التواصل المستمر والفعال مع خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي. الهدف من هذا التواصل هو التأكد من أن جميع الترتيبات الخاصة بسفر البعثة قد تم الانتهاء منها بدقة وعناية فائقة. يشمل ذلك كافة الجوانب اللوجستية، مثل ترتيبات السفر، والحجز في الفندق المخصص للإقامة، وتأمين ملاعب التدريب الملائمة. كما يسعى الجارحي والعوضي، بالتعاون مع الجهاز الفني للفريق، إلى توفير بيئة مثالية ومحفزة للجهاز الفني واللاعبين، بما يتيح لهم التركيز الكامل على مهمتهم الرياضية وتحقيق تطلعات جماهير النادي وجماهيريته الواسعة. إن الاستعداد الجيد هو مفتاح النجاح، وهذا ما يسعى الأهلي إلى تحقيقه بكل الطرق الممكنة في هذه المنافسة القارية الهامة





