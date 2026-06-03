الجامعة البريطانية تتعاون مع كارديف متروبوليتان لبرامج سياحة بشهادة مزدوجة

وقعت الجامعة البريطانية في مصر اتفاقية تعاون مع جامعة كارديف متروبوليتان البريطانية لإطلاق برامج أكاديمية مشتركة في السياحة وإدارة الفنادق، تمنح الطلاب شهادة مزدوجة معتمدة من الجهتين، وذلك ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز التعليم الدولي.

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر عن توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي مع جامعة كارديف متروبوليتان البريطانية، بهدف إطلاق برامج أكاديمية مشتركة بنظام الشهادة المزدوجة لطلاب كلية ال سياحة وإدارة الفنادق.

ويمنح هذا التعاون خريجي الكلية شهادتين: الأولى معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والثانية معتمدة من جامعة كارديف متروبوليتان، وذلك لدرجة البكالوريوس بنظام دراسي مدته ثلاث سنوات فقط. ويأتي هذا الاتفاق في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز حضورها الدولي وتقديم تجربة تعليمية متطورة ترتكز على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي. ويتضمن التعاون إطلاق برنامج بكالوريوس السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي، بالإضافة إلى برنامج بكالوريوس إدارة الضيافة والفعاليات.

وتسعى هذه البرامج إلى التوافق مع المعايير البريطانية في جودة التعليم، مما يؤهل الطلاب للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وشهد توقيع الاتفاقية حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والسيد مارك هوارد المدير الإقليمي للمجلس الثقافي البريطاني في مصر والمسؤول الإقليمي لشمال أفريقيا وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية، إلى جانب الدكتور ديفيد بروكس بانك نائب رئيس جامعة كارديف لشؤون الأعمال والشراكات العالمية والمشاركة المجتمعية، وإيان توماس رئيس الشراكات والتعاون الدولي بجامعة كارديف، والدكتور يحيي بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، والدكتور جيمس جاذرد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور محمد إسماعيل مستشار أول رئيس الجامعة البريطانية، والدكتورة كاثرين هاربر نائب رئيس الجامعة البريطانية لشؤون الحياة الطلابية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الأمناء ونخبة من القيادات الأكاديمية الدولية.

وعبرت الأستاذة الدكتورة راشيل لانجفورد، رئيس جامعة كارديف متروبوليتان، عن سعادتها بإطلاق هذه الشراكة، مؤكدة أنها تمثل خطوة مهمة نحو دعم التعاون مع الجامعات الكبرى في مصر والشرق الأوسط. وأضافت أن هذه الشراكة تعكس الالتزام ببناء تعاون دولي مؤثر قائم على الجودة والتكامل والاستدامة، متطلعة إلى ما ستتيحه من فرص حقيقية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمعات، من خلال إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل وقادرين على إحداث تأثير إيجابي.

من جانبها، أكدت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية تعكس إيمان الجامعة العميق بأن التعليم هو المحرك الحقيقي للتنمية المستدامة وبناء المستقبل. وأوضحت أن التعاون مع جامعة كارديف متروبوليتان يؤكد التزام الجامعة البريطانية بتقديم تجربة تعليمية عالمية المستوى تمكن الطلاب من اكتساب المعرفة الأكاديمية المتقدمة والخبرات العملية المرتبطة باحتياجات سوق العمل.

وأضافت فريدة خميس أن الاستثمار في إعداد كوادر مؤهلة في مجالات السياحة وإدارة الفنادق ليس مجرد استثمار في مهارات الطلاب، بل هو استثمار في مستقبل مصر وقدرتها على المنافسة إقليميا ودوليا، معربة عن فخرها بمواصلة توسيع آفاق التعليم العابر للحدود، بما يتيح للطلاب الاستفادة من أفضل الممارسات البريطانية. من ناحيته، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية لنهج الجامعة في تدويل التعليم، وتعكس التزامها بتقديم برامج أكاديمية بمعايير عالمية.

وأشار إلى أن إطلاق كلية السياحة وإدارة الفنادق بهذا النموذج الدولي يعكس رؤية الجامعة في إعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارة والخبرة العملية، وقادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. وأضاف الدكتور لطفي أن هذه الشراكة تتيح للطلاب فرصة حقيقية للحصول على تعليم بريطاني داخل مصر، وشهادة مزدوجة تفتح أمامهم آفاقا واسعة في مجالات السياحة والضيافة وإدارة الفعاليات في العالم.

وأشار إلى أن الجامعة مستمرة في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية مرموقة، لدعم خططها في التوسع في التخصصات المستقبلية وربط التعليم بالصناعة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مثل قطاع السياحة والضيافة الذي يعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وخاصة في مجالات السياحة الثقافية والنمو الأخضر وخلق فرص العمل





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