جامعة المنوفية الأهلية تكرم الطلاب الفائزين في الدوري الرياضي تحت رعاية رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد لتعزيز التوازن بين الدراسة والأنشطة الرياضية.

قام الدكتور أحمد القاصد ، المكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية ، بتكريم مجموعة من الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في منافسات دوري جامعة المنوفية الرياضي، وذلك تقديرًا لإنجازاتهم الرياضية المتميزة وتمثيلهم المشرف للجامعة في المحافل التنافسية. يأتي هذا التكريم تأكيدًا على التزام الجامعة بدعم المواهب الطلابية وتشجيعها على التفوق في مختلف المجالات الرياضية التي تسهم في بناء شخصية الطالب بشكل متكامل.

تفاصيل حفل التكريم والحضور الرسمي

شهد حفل التكريم حضورًا رفيع المستوى من القيادات الجامعية والإدارية، حيث تواجد بجانب رئيس الجامعة الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والتي أكدت على أهمية هذا التوجه الاستراتيجي للجامعة. كما شارك في الحفل الدكتور إبراهيم هاشم، عميد القطاع الهندسي، والدكتور أشرف بلبع، عميد القطاع الطبي، بالإضافة إلى المحاسب محمد سعيد، أمين عام جامعة المنوفية الأهلية، وعدد من مديري البرامج ومنسقيها الأكاديميين. رسالة رئيس الجامعة نحو التطوير المستمر Also read 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.. 7 مصابين في انقلاب ربع نقل بإدفو

شدد الدكتور أحمد القاصد خلال كلمته على المستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب خلال منافسات الدوري، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة تعكس بوضوح روح الإصرار والعزيمة العالية التي يتحلى بها المنتسبون للجامعة. وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الرياضية، معتبرة إياها عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وذلك لتنمية قدراته البدنية والمهارية بشكل مستمر. دور الإدارات في دعم المواهب الشابة

من جانبها، أكدت الدكتورة نانسي أسعد أن الجامعة تحرص بشدة على تحقيق التوازن الدقيق بين التفوق الأكاديمي والتميز في مختلف الأنشطة الطلابية والرياضية. وأشارت إلى أن المشاركة الفاعلة في المنافسات الرياضية تسهم بشكل مباشر في صقل شخصية الطلاب، وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي والانضباط الذاتي، كما تعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم ومجتمعهم الجامعي. جهود إدارة رعاية الطلاب المتواصلة

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وجّه الدكتور أحمد القاصد الشكر والتقدير الخاص لإدارة رعاية الطلاب بالجامعة، مشيدًا بجهودها المبذولة في تنظيم الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة التي تخدم مصلحة الطلاب. وأكدت أن ما تحققه الجامعة من نجاحات في الأنشطة الطلابية هو ثمرة حقيقية للتعاون والتكامل بين مختلف الإدارات والقطاعات، وحرصها المستمر على توفير بيئة جامعية محفزة للإبداع والتميز.

ويأتي هذا التكريم كخطوة عملية لترسيخ اهتمام جامعة المنوفية الأهلية بالأنشطة الرياضية، واعتبارها أحد المحاور المهمة في بناء الإنسان وتنمية مهاراته، وذلك بهدف تحفيز الطلاب على مواصلة التفوق والتميز في مسيرتهم الأكاديمية والرياضية على حد سواء.