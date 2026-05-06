الجبهة الوطنية يناقش التحديات الإقليمية وآثارها على الأمن القومي المصري

عقد حزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملفات الأمن القومي المصري وتطورات المشهد الإقليمي، بما في ذلك تأثير الحرب الأمريكية/ الإسرائيلية على إيران على العلاقات المصرية الخليجية. كما تم مناقشة عدد من القضايا المحلية والاجتماعية والرياضية.

عقدت أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية برئاسة الفريق طارق سلام اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على جدول الأعمال، وأوراق العمل المقدمة من الأعضاء، وذلك بحضور المستشار محمد عمران، الأمين العام للحزب.

وخلال الاجتماع، استعرض المستشار محمد عمران الإجراءات والتحركات الميدانية للحزب، مؤكدًا أنها تعزز من مكانته في الشارع المصري وتدعم ثقة المواطنين فيه، إلى جانب متابعة مستجدات العمل داخل الأمانات المختلفة، واصفًا إياها بأنها من أكثر الأمانات نشاطًا داخل الحزب، مشيرًا إلى أن أوراق العمل التي تناقشها تُرفع إلى اللجنة المركزية لتحويلها إلى مقترحات تُعرض على اللجان المختصة بمجلسي النواب والشيوخ. من جانبه، رحب الفريق طارق سلام بالمستشار محمد عمران، مؤكدًا أن وجوده يمثل إضافة مهمة للقيادة الحزبية، معلنًا عودة الاجتماعات الدورية للأمانة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية واستكمال بعض الإجراءات التنظيمية.

وأشار إلى أن الأمانة ستناقش خلال الفترة المقبلة ملفات مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري، في ظل التحديات الإقليمية وتطورات الأوضاع في المنطقة. أما الورقة الثانية فتناولت الحرب الأمريكية/ الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على العلاقات المصرية الخليجية وأوضاع العمالة المصرية، وسط تأكيدات على أهمية قراءة المشهد الإقليمي وانعكاساته الاستراتيجية على مصر. وفي سياق متصل، أكد الحزب أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل شراكة وجودية، وأن أمن البلدين وحدة لا تتجزأ، مشيرًا إلى أن أي تهديد للأمن الإماراتي يعتبر تهديدًا للأمن المصري.

كما تم التطرق إلى عدد من القضايا المحلية، منها القبض على سيدة ادعت الإصابة بالسرطان لجمع تبرعات في الإسماعيلية، بالإضافة إلى توقعات جوية تشير إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وشبورة في اليوم التالي. كما تم مناقشة بعض القضايا الاجتماعية، مثل الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها عند الإفطار في يوم عرفة، وأبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي، فضلاً عن الاستخدامات غير المتوقعة لبقايا القهوة.

وفي المجال الرياضي، تم التطرق إلى احتمالية غياب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي، بالإضافة إلى تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي وراتبه، وترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا





