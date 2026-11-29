جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في القاهرة بحضور نبيل فهمي، مع تكريم شخصيات مصرية وفلسطينية وإبراز مخاطر النازحين في غزة.

أقامت جامعة الدول العربية ، اليوم الأحد 29 نوفمبر، فعالية رسمية كبرى بمدينة القاهرة، وذلك احتفاءً بـ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، وتأكيدًا على عمق الروابط العربية مع القضية الفلسطينية. وقد حضر الفعالية رفيعو المستوى من الدبلوماسيين والمندوبين، وسط فقرات فنية وثقافية متنوعة أبرزها عروض فرقة ليزجينكا لجمهورية داغستان، مما أضفى طابعًا حضاريًا مميزًا على المناسبة السنوية التي تجمع العرب في وحدة الصف.

كلمة الأمين العام حول ضرورة محاسبة إسرائيل

ألقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة افتتاحية شدد فيها على الحاجة الماسة والمحورية لمحاسبة إسرائيل على كافة تجاوزاتها ومخالفاتها الجسيمة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني بشكل يومي ومستمر. وطالب الأمين العام بضرورة إيقاف هذه الانتهاكات بشكل فوري وغير مشروط، محذرًا من العواقب الخطيرة المترتبة على استمرار سلب حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة والمستقلة ذات السيادة. وأكد فهمي أن إصرار إسرائيل على الممارسات الرامية إلى فرض الاستيطان والضم الجغرافي، فضلًا عن تهجير السكان وتغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية، يمثل انتهاكًا صريحا للقيم الإنسانية والقانون الدولي، مما يستدعي توحيد الجهود العربية والدولية لمواجهة هذه التحديات الوجودية.

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خطاب التضامن الدولي والمؤسسات الدينية

شهدت الفعالية سلسلة من الكلمات التضامنية الهامة التي استهلها الخطاب المسجل لمحمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك بصفته رئيس الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية، مطالبًا بالعدالة للإنسان الفلسطيني. وتلتها مداخلات السفراء المندوبين الدائمين، بالإضافة إلى كلمات لمسؤولين دوليين مثل جيانلوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، الذي أكد على ضرورة توفير الحماية الدولية للنازحين. كما شارك في الفعالية ممثلون عن الأديان السماوية لتعزيز رسائل السلام والتضامن الإنساني، حيث ألى أحمد خليفة شرقاوي، ممثلًا عن الأزهر الشريف، كلمة تعبر عن الثوابت الإسلامية، في حين قدم القمص موسى إبراهيم، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كلمة تؤكد على الوحدة الوطنية والدعم المستمر للأخوة الفلسطينيين.

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تكريم المؤسسات الطبية والتعليمية والمبدعين

تضمنت مراسم الفعالية تكريم عدد من المؤسسات والهيئات والشخصيات التي أسهمت جهودها بشكل ملموس في تقديم يد العون والدعم المباشر إلى الشعب الفلسطيني، وتعزيز الوعي بقضيته العادلة على المستوى الدولي والإقليمي. وتم تكريم معالي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، تقديراً لجهود وزارته في استقبال الجرحى الفلسطينيين وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لهم. كما حصل معالي الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين، على درع التكريم تقديرًا لجهود وزارة التربية والتعليم العالي بالمشاركة مع المعلمين الفلسطينيين في الحفاظ على استمرارية المسيرة التعليمية رغم التحديات الجسيمة التي يعيشها القطاع. وقد تم تكريم المخرجة كوثر بن هنية وفريق عمل فيلم صوت هند رجب، إبداعًا منهم ودورهم المهم في نقل صورة واقع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال في قطاع غزة.

تداعيات النزوح والفيضانات على displaced

أثبتت الفعالية أن الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لا تزال تتفاقم، حيث أشارت تقارير إلى أن ما يقرب من 950 ألف نازح في غزة يواجهون مخاطر جسيمة تهدد حياتهم مع قدوم فصل الشتاء، مما يستدعي استجابة دولية عاجلة للتعامل مع مخاطر الفيضانات ونقص المأوى الآمن، في ظل استمرار الازدحام الكثيف في المخيمات والماكنات الإيجارية.