نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 228 لسنة 2026 الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحركة الدبلوماسية والتي اعتمدها الرئيس وحركة تسكين السفراء العائدين من الخارج. القرار الجمهوري وتفاصيل الإطار القانوني

نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 228 لسنة 2026 الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ب الحركة الدبلوماسية والتي اعتمدها الرئيس وحركة تسكين السفراء العائدين من الخارج.

القرار الجمهوري وتفاصيل الإطار القانوني أعلنت الجريدة الرسمية صدور القرار الجمهوري رقم 228 لسنة 2026 عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتضمن اعتماد الحركة الدبلوماسية الجديدة وتسكين السفراء العائدين إلى ديوان عام وزارة الخارجية. وجاء القرار استناداً إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاته، إضافة إلى اللائحة التنظيمية لوزارة الخارجية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958، وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

تعيينات في ديوان عام وزارة الخارجية شملت الحركة الدبلوماسية تعيين عدد من السفراء والوزراء المفوضين داخل ديوان عام وزارة الخارجية، من بينهم سفراء عادوا من بعثاتهم بالخارج بعد انتهاء مهامهم. كما تضمنت التعيينات إعادة توزيع لعدد من القيادات الدبلوماسية البارزة ضمن الفئة الممتازة، في إطار ما وصف بأنه إعادة هيكلة وظيفية تستهدف رفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الدبلوماسي.

سفراء جدد في عواصم دولية بارزة تضمن القرار تعيينات في عدد كبير من العواصم العالمية، من بينها دول أوروبية وآسيوية وإفريقية وأمريكية، حيث شملت القائمة سفراء جدد في دول مثل ألمانيا، إسبانيا، الولايات المتحدة، كندا، إيطاليا، الصين، البرازيل، السنغال، نيجيريا، أوكرانيا، العراق، باكستان، إيرلندا، النرويج، وكازاخستان. كما شملت التعيينات دولاً أخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى وأفريقيا، في إطار تعزيز التمثيل الدبلوماسي المصري وتوسيع الحضور الخارجي.

وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج قرر تعيين في ديوان عام وزارة الخارجية كل من تميم هاني عبد المنعم خلاف، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضا بلقب سفير لدى لبنان. وياسر عبد الرحمن علاء سرور، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى السودان.

ومحمد عبد الستار محمد البدرى، السفير فوق العادة المفوض لدى ألمانيا ، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. كما تم تعيين جمال عبد الرحيم محمد متولى السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة النرويج ، وغير مقيم لدى حكومة أيسلندا ، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج .

وكذلك تعيين معتز منير محرم زهران السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية. كما تم تعيين عمر عامر السيد محمد يوسف، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة اليونان ، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. كما تم تعيين نهلة محمد عصام الدين الظواهري السفير فوق العادة المفوض لدى سلوفينيا ، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

وإيهاب أحمد بدوي سيد السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جلالة ملك إسبانيا، وغير مقيم لدى حكومة إمارة أندورا، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية. وتضمن القرار تعيين بسام عصام راضي عبد الحميد السفير فوق العـادة المفوض لدى إيطاليا ، وغير مقيم لدى حكومة سان مارينو ، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية. وأحمد مصطفى عبد العال محمد، السفير فوق العـادة المفوض لدى سنغافورة ، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.

كما تم تعيين هاني صلاح مصطفى أحمد، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة السودان ، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية. وتعيين عادل إبراهيم أحمد إبراهيم، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وغير مقيم لدى حكومة المالديف ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وإيهاب محمد عبد الحميد حسن، السفير فوق العـادة المفوض لدى باكستان ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

وكذلك علاء الدين عبد المنعم موسى، السفير فوق العـادة المفوض لدى لبنان، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج . ومحمود مصطفى محمود عفيفي : السفير فوق العـادة المفوض لدى حكومة جمهورية التشيك ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية الجبل الأسود ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج .

وشمل القرار، مي طه محمد خليل : السفير فوق العادة المفوض لدى البرازيل ، وغير مقيم لدى حكومة كل من سورينام ، و جويانا التعاونية ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. وحازم حسن حنفي حسنين، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة بنما ، وغير مقيم لدى حكومة كل من نيكاراجوا ، كوستاريكا ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية . وهشام عبد السلام مصطفى المقود، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الكونغو الديمقراطية ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

وأحمد سمير حلمى مرزوق السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة العراق ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية . وشريف عبد الحميد إمام إسماعيل، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية ، وغير مقيم لدى جزر القمر ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج منذر فتحي عبد العزيز محمد سليم، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة أوغندا ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

وبركات على أبو البركات الليثي، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوكرانيا ، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجي





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الجريدة الرسمية القرار الجمهوري الحركة الدبلوماسية تسكين السفراء العائدين

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