منتخب الجزائر الوطني لكرة القدم تحت 17 عاماً يواجه نظيره المونتنغري في الجولة الثانية من كأس العالم، في محاولة للانتقام من الهزيمة أمام تشيلي والحفاظ على آمال التأهل للدور المقبل.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الثلاثاء، نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب الجزائر بنظيره منتخب مونتي نيغرو ، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً المقامة في قطر؛ حيث يدخل "محاربو الصحراء" اللقاء وعينهم على تحقيق انتصارهم الأول في البطولة لإحياء آمالهم في العبور إلى الدور القادم.

التحضيرات والمشاركة في البطولة

يحتضن ملعب منصور مفتاح بمجمع المسابقات في "أسباير زون" هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة العاشرة، والتي يخوضها المنتخب الجزائري بشعار "لا بديل عن الفوز"، لتعويض تعثره في الجولة الافتتاحية بخسارته أمام تشيلي بنتيجة (4-2). ويطمح أشبال الخضر إلى تصحيح المسار والظهور بمستوى مغاير يضمن لهم حصد أول ثلاث نقاط، والإبقاء على حظوظهم قائمة في انتزاع إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ32.

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توقعات المونتنغريين والتحديات

في المقابل، يتطلع منتخب مونتي نيغرو هو الآخر إلى تذوق طعم الفوز الأول في مشواره المونديالي، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام منتخب الدومينيكان في الجولة الأولى؛ إذ يسعى لاستثمار هذه المواجهة لحصد النقاط الثلاث وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة العاشرة، ما يمنحه خطوة كبيرة نحو الدور المقبل.

مواجهة تشيلي والدومينيكان

ضمن حسابات المجموعة ذاتها، يصطدم منتخب تشيلي بنظيره الدومينيكاني في مواجهة يسعى من خلالها المنتخب التشيلي لمواصلة عروضه القوية وتحقيق فوزه الثاني توالياً بعد تفوقه على الجزائر، بينما يبحث منتخب الدومينيكان عن نتيجة إيجابية تدعم حظوظه في المنافسة عقب تعادله الافتتاحي.

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قوانين التأهل والتوزيع

يُذكر أن النسخة الحادية والعشرين من مونديال الناشئين تشهد مشاركة 48 منتخباً جرى توزيعها على 12 مجموعة، تتنافس فيما بينها على مدار 104 مباريات. وتمنح لوائح البطولة بطاقة العبور إلى دور الـ32 لصاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، مما يبقي باب التأهل مفتوحاً حتى اللحظات الأخيرة.

استضافة قطر والتفاصيل الأخرى

وتواصل دولة قطر استضافة هذا المحفل العالمي للعام الثاني على التوالي، ضمن اتفاقية تستضيف بموجبها خمس نسخ سنوية متتالية حتى عام 2029. وفي سياق رياضي آخر، يتصدر كريم حافظ قائمة الهدافين لصالح الأهلي بعد تقدمه بالسماوي بالهدف الأول في مباراة بيراميدز، بينما يبحث الجهاز الفني عن خليفة لعموتة في ظل ترشيحات متعددة.