الجزائر تتصدر تصفيات أمم أفريقيا 2027 بفوز ضيق على توغو

انتصر منتخب الجزائر على توغو بهدف وحيد للمدافع رامي بن سبعيني، مما عزز صدارته لمجموعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 وسط أداء متواضع.

عزز منتخب الجزائر صدارة مجموعته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، بعد تحقيق فوز ثمين على حساب نظيره ال توغو لي. جاء هذا الانتصار على أرضية ملعب حسين آيت أحمد، حيث ظلت النتيجة محتجبة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، مما أضاف توتراً كبيراً لمتابعي الأخضر في هذه المرحلة الحساسة من المسابقة القارية.

تفاصيل المباراة والهداف الحاسم

انتظر لاعبو المدرب إبراهيم حمداني طويلاً لكسر الجمود، قبل أن ينجحوا في تسجيل هدف الفوز الوحيد في مرمى منتخب توغو. جاء هذا الهدف الحاسم بفضل مدافع المنتخب الوطني رامي بن سبعيني، الذي سجل في اللحظات النهائية من الشوط الثاني، مما جعل الفوز يبدو محققاً بصعوبة شديدة.

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لم يقدم الفريق أداءً مميزاً طوال فترة المباراة، حيث بدا الأداء الجماعي متواضعاً وغير قادر على فرض إيقاعه Kontroll الكامل على مجريات اللعب. ومع ذلك، تمكنت الخضر من حصد ثلاث نقاط ثمينة عززت من وضعها التكتيكي في المجموعة، رغم أن اللعبة لم تكن لتستحق كل هذا الجهد نظير الأداء التقديمي.

تقييمات اللاعبين والأداء الفردي

تصدر المدافع نبيل بن طالب قائمة أفضل اللاعبين فوق أرضية ملعب حسين آيت أحمد، حيث حصل على تقييم عالٍ وصل إلى 9.3 من 10. جاء هذا التقييم بمثابة مفاجأة كبيرة للنقاد والجمهور الجزائري، خاصة وأن الاسم كان قد تعرض لانتقادات حادة في السابق، مما يعكس تحولاً إيجابياً في أدائه الدفاعي خلال هذه المواجهة.

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وتواجد صاحب الهدف الحاسم رامي بن سبعيني ضمن أفضل لاعبي الجزائر في هذه المباراة، حيث منحه التقييمات رقماً قدره 8.2 من 10. هذا الرقم يؤكد أهمية الدور الذي يقوم به المدافع في خط الدفاع، خاصة مع تسجيله للهدف الذي حسم المواجهة لصالح المنتخب الوطني في اللحظات الحاسمة.

كما وجد أنيس حاج موسى نفسه ثالث أفضل لاعبي الجزائر بتقييم وصل إلى 7.9 من 10. جاء هذا التقييم نتيجة تمريرته الحاسمة التي مهدت لهدف الفوز، مما يظهر دوراً محورياً في بناء الهجمات وكسر دفاعات الخصم، رغم أن الفريق بشكل عام لم يبدع في صناعة الأهداف.

الأداء الضعيف والعودة المستمرة

في المقابل، كان هداف أولمبيك مارسيليا أمين غويري هو أسوأ لاعب في تشكيلة منتخب الجزائر أمام توغو، وفقاً للمصادر المعنية. حصل غويري على تقييم منخفض وصل إلى 6.2 من 10، مما يؤكد أن مستواه مع الأخضر يبقى بعيداً عن الآمال مقارنة بالأداء الرائع الذي يقدمه في الدوري الفرنسي مع ناديه.

هذا الاختلاف في الأداء يبرز تحدياً كبيراً أمام المدرب إبراهيم حمداني، الذي يحتاج إلى استغلال تجربة اللاعبين المحترفين في الخارج بشكل أفضل لرفع مستوى الفريق. يبقى غويري هدفاً مهماً للهجوم، لكنه لم يحقق التوقعات في هذه المناسبة المحددة، مما يشير إلى حاجة ماسة لإعادة ضبط التوازن الهجاعي.

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آفاق مستقبلية وتقييمات جديدة

حصل الوافد الجديد على منتخب الجزائر محمد عزي على تقييم 7 من 10، مما مكنه من إثبات أنه عنصر يمكن الاعتماد عليه في المستقبل. أظهر اللاعب أداءً متكاملاً على مستوى مركز الظهير الأيمن، مما يعطي إشارة إيجابية حول جودة الموارد البشرية المتاحة في التشكيلة الوطنية.

مع هذا الفوز، تظل الجزائر في موقع الصدارة، لكن الأداء المتذبذب يفرض تحديات جديدة قبل المواجهات المقبلة. يحتاج الفريق إلى تحسين أدائه الجماعي وتوظيف المهارات الفردية بشكل أكثر كفاءة لضمان استمرارية النجاح في مسار التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027.