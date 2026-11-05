الجزائر: انطلاق الحملة الانتخابية المحلية بمشاركة 162 ألف مرشح في 28 نوفمبر

انطلقت في الجزائر الخميس الحملة الدعائية للانتخابات المحلية المقررة 28 نوفمبر بمشاركة 162 ألف مرشح. تعرف على تفاصيل عدد الناخبين والقواعد الجديدة للنظام المفتوح وتأثيرها على المشهد المحلي.

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية بدء العمليات التصويتية الدعائية في جميع أنحاء البلاد، حيث انطلقت رسميًا الخميس الموافق لـ 14 نوفمبر 2024، الحملة الانتخابية الطويلة التي تسبق الحسم النهائي في الاستحقاق المحلي. ويشارك في هذه الجولة التاريخية أكثر من 162 ألف مرشح يتنافسون على مقاعد المجالس الشعبية البلدية والولائية، في خطوة تهدف إلى تعبئة الرأي العام واستمالة الناخبين قبل ثلاثة أسابيع من موعد الاقتراع المحدد في 28 نوفمبر الجاري.

وتتوزع هذه الكتل المرشحة بشكل دقيق بين مختلف الهيئات التمثيلية المحلية، إذ أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، مستندة إلى البيانات الرسمية الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بأن الرقم القياسي للترشح يبلغ 141 ألفا و388 مرشحا يتنافسون خصيصا على عضوية المجالس الشعبية البلدية. وعلى صعيد آخر، يمثل الـ 21 ألفا و476 مرشحا المتبقين القوى التي تسعى للفوز بمقاعد أعضاء المجالس الشعبية الولائية، مما يعكس كثافة المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية.

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تفاصيل المدة الزمنية والضوابط القانونية

تستمر فترة الترشح والدعاية الانتخابية لمدة 20 يوما متتالية، خلال هذه المدة يسعى المرشحون بكل الوسائل المسموحة قانونا إلى كسب تأييد الناخبين والفوز بثقتهم. وينتهي هذا النشاط الحواري والدعائي بدخول مرحلة الصمت الانتخابي المفروضة قانونا، والتي تسبق يوم الاقتراع بثلاثة أيام، وذلك طبقا لنصوص قانون الانتخابات الجزائري الذي يسعى لضمان نزاهة العملية التصويتية ومنع التأثير الأخير.

وقد وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في وقت سابق من هذه الشهرية، مجموعة من الضوابط الصارمة التي تحكم سير الحملة، والتي تحظر بشكل قاطع استغلال الثوابت الوطنية بأي شكل من الأشكال لأغراض انتخابية أو دعائية. كما تشمل هذه الضوابط منع استخدام خطابات الكراهية التي تقوم على اعتبارات فئوية أو جهوية أو لغوية أو عرقية، لضمان سلامة الجو السياسي والمجتمعي.

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قيود اللغات والهوية الوطنية

وتشدد التشريعات الانتخابية على حرمة الهوية الوطنية، حيث تحظر الضوابط الرسمية استخدام اللغات الأجنبية خلال فترات الدعاية الانتخابية، كما يمنع توظيف مقومات الهوية الوطنية لأي أغراض حزبية أو دعائية انتخابية. ويهدف هذا البند إلى الحفاظ على وحدة الخطاب السياسي ومنع استقطاب الناخبين عبر وسائل قد تخل بالانسجام الوطني.

ويمنع القانون بشكل صارم تسخير الإمكانيات المادية للدولة لصالح أي طرف انتخابي أو مرشح محدد، كما يحظر استخدام المؤسسات العمومية والمؤسسات التربوية والجامعية ودور العبادة لأغراض الدعاية. ويأتي هذا الحظر تزامنا مع ضمان تكافؤ الفرص وحياد الإدارة العمومية عن أي صراع سياسي، مما يخلق بيئة متوازنة للمنافسة بين جميع القوائم المتنافسة.

آليات الترشح ونظام القوائم

تقتصر الأنشطة الدعائية المسموح بها في هذا الاستحقاق على التجمعات الشعبية التي تعقد في القاعات المرخصة رسميا، واللقاءات الجوارية التي تجمع المرشحين بمكونات الأحياء، إضافة إلى تعليق الملصقات الدعائية في الأماكن المخصصة لذلك حصرا. وتجرى الانتخابات المحلية وفق نظام القائمة المفتوحة، وهو النظام الذي اعتمدته الجزائر منذ عام 2021 ويمنح الناخب حرية اختيار مرشحيه المفضلين داخل القائمة الواحدة، بدلا من اعتماد الترتيب المسبق للمرشحين لتحديد الفائزين.

ويشمل الاستحقاق الانتخابي انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية في 69 ولاية (محافظة) عبر التراب الوطني، إلى جانب أعضاء المجالس الشعبية البلدية في 1541 بلدية بمختلف أنحاء البلاد. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية 24 مليونا و236 ألفا و959 ناخبا، وفق المعطيات الدقيقة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في ثاني انتخابات محلية تنظمها الجزائر منذ عام 2019.