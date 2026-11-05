الجناح المصري يحصد جوائز WTM London 2026 بفضل التصميم المبتكر

الجناح المصري يحصد جائزتي أفضل تصميم ونشاط تفاعلي في بورصة لندن للسياحة 2026، تحت إشراف شريف فتحي، مع التركيز على تنوع المنتجات السياحية المصرية.

حصل الجناح المصري على جائزة أفضل تصميم وجائزة أفضل نشاط تفاعلي في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة لعام 2026 المقامة في العاصمة البريطانية لندن، وذلك تقديراً لابتكاره في عرض الهوية الثقافية والسياحية لمصر، حيث استقبل الجناح زواره من خلال تجربة تفاعلية مميزة تسلط الضوء على التنوع الحضاري والسياحي الفريد الذي تتميز به الوجهة السياحية المصرية.

تفاصيل استلام الجوائز من إدارة البورصة

قام شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، باستلام الجائزتين رسمياً من Conan Jal، المدير الأول للشراكات الاستراتيجية ببورصة لندن الدولية للسياحة، وذلك بحضور Pete Kumposcht، الرئيس التنفيذي للمبيعات في نفس البورصة، وكذلك Jonathan Hull، مدير المبيعات، ليؤكد هذا الحضور رفيع المستوى على المكانة المتقدمة للمقصد السياحي المصري على الساحة العالمية.

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استراتيجية التنوع السياحي وريادة مصر

تأتي هذه الجوائز في سياق كون مصر شريكاً رئيسياً (Premier Partner) للبورصة خلال العام الجاري، وهو ما يعزز بشكل كبير من حضورها الدولي ويسهم في إبراز مكانتها كمقصد سياحي عالمي يجمع بين عراقة الحضارة ومقومات طبيعية فريدة، حيث يعمل الجناح على ترجمة شعار "تنوع سياحي لا يُضاهى" إلى تجربة حية وملموسة للزوار.

تجربة تفاعلية بثلاث محطات رئيسية

يتميز الجناح بتصميم معماري عصري يأخذ الزائرين في رحلة تفاعلية عبر ثلاث محطات رئيسية، تستعرض تطور الهوية المصرية عبر العصور وصولاً إلى الحاضر، مما يسمح للزوار باستكشاف ملامح التراث والحضارة والتعريف بالمقومات السياحية المتنوعة التي تقدمها مصر للسياح من مختلف أنحاء العالم.

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دور الوزارة في الترويج للمقصد المصري

أكد شريف فتحي أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الجهود المبذولة لتقديم المقصد السياحي المصري بصورة معاصرة مبتكرة، مشيراً إلى أن الرسالة الترويجية لمصر أصبحت تجربة حية تتيح للزائرين التعرف على ما يقدمه المقصد من أنماط سياحية مختلفة، مما يعزز الثقة في جودة الخدمات والمنتجات السياحية المتاحة حالياً.

التقدير للجهات المنفذة والرؤية المستقبلية

وجه الوزير بخالص الشكر والتقدير للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ولجميع القائمين على تصميم وتنفيذ الجناح، مثمناً ما بذلوه من جهود متميزة أسهمت في ظهوره بهذه الصورة المشرفة التي تليق بتاريخ مصر الحضاري، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من السياح وتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي المصري.