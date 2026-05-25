الجمعية الجغرافية المصرية: كنز تاريخي كبير

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الجمعية الجغرافية المصرية تُعد كنزًا تاريخيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن كثيرين لا يعرفون قيمتها وما تضمه من وثائق وخرائط نادرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «هذه الجمعية مهمة جدًا، وتضم خرائط لحدود مصر، إلى جانب خرائط نادرة لقارة إفريقيا». وأضاف: «هناك خرائط تعود إلى عام 1780 لقارة إفريقيا، أحضرها نابليون بونابرت، وهي من الأشياء التاريخية والنادرة للغاية». وأوضح أن من بين المقتنيات المهمة خرائط لحوض النيل وبحيرة فيكتوريا، مؤكدًا أن هذه الوثائق تعكس تاريخ المنطقة وجغرافيتها عبر العصور.

وتابع: «هناك خرائط قديمة لفلسطين، ولا يوجد فيها شيء اسمه إسرائيل، ومصر بلد حضارة وتاريخ مش لسه إمبارح». وأشار إلى امتلاك الجمعية لخريطة تعود إلى عام 1890 تُعد من أقدم الخرائط في العالم، وتظهر فيها فلسطين بشكل واضح، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذه الوثائق التاريخية النادرة





