الجلسة الأولى في محاكمة 42 متهما في قضية إرهاب

تعد هذه المحاكمة من أهم القضايا التي تتعامل معها القضاء المصري في الآونة الأخيرة، حيث تتهمه النيابة العامة بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب.

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة 42 متهما، في القضية رقم 17949 لسنة 2025 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 6170 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت و وائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد. مرافعة الدفاع في محاكمة 62 متهما بـ خلية مدينة نصر الإرهابية. بعد قليل محاكمة 92 متهما بخلية النزهة الإرهابية. اليوم المرافعة في محاكمة 15 متهما بخلية مدينة نصر الإرهابية.

اليوم كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بتمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بالتحريض على العنف عبر منشورات أذاعوها عبر حساباتهم الشخصية، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية





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