الجمعية العمومية للأولمبية المصرية تقر ميزانية 2024-2025 وتعتمد الميثاق الأولمبي الجديد

أقرت الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، ميزانية العام المالي 2024-2025 وخطة النشاط للفترة المقبلة. كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على لائحة النظام الأساسي للجنة "الميثاق الأولمبي المصري"، بما يعزز من تطوير العمل المؤسسي والالتزام بالمعايير الدولية.

عقدت اللجنة الأولمبية المصرية ، برئاسة المهندس ياسر إدريس ، اجتماعًا هامًا للجمعية العمومية العادية وغير العادية، وذلك بمقر اللجنة الكائن باستاد القاهرة الدولي. حضر الاجتماع 31 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية ، مما يعكس الأهمية التي توليها الهيئات الرياضية لهذا الاجتماع الذي يمثل محطة رئيسية في مسيرة اللجنة الأولمبية المصرية .

تميزت أعمال الجمعية العمومية العادية بالاجماع على اعتماد الميزانية المقترحة للفترة المالية 2024-2025. هذا الاعتماد ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو بمثابة إقرار بسلامة الخطط المالية وتأكيد على القدرة على تنفيذ البرامج الرياضية المقررة. بالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على خطة النشاط للفترة القادمة، والتي تعتبر خارطة طريق حقيقية للاستعداد المكثف للاستحقاقات الرياضية والدورات القادمة، سواء على المستوى القاري أو الدولي. تهدف هذه الخطة إلى رفع مستوى الأداء الرياضي المصري وتحقيق أفضل النتائج الممكنة، مما يعزز من مكانة الرياضة المصرية على الساحة العالمية.

وفي إطار أعمال الجمعية العمومية غير العادية، تم التصويت بالإجماع على لائحة النظام الأساسي الجديدة للجنة الأولمبية المصرية، والمعروفة بـ 'الميثاق الأولمبي المصري'. يأتي إقرار هذا الميثاق الجديد تأكيدًا على التزام اللجنة بالتطور المستمر ومواكبة المتطلبات المعاصرة. يهدف الميثاق إلى تعزيز العمل المؤسسي داخل اللجنة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ووضع إطار قانوني وإداري حديث يضمن كفاءة العمل وفعاليته. هذه الخطوة تعكس رؤية استشرافية لمستقبل الرياضة المصرية، وتسعى إلى بناء منظومة رياضية قوية ومتينة قادرة على تحقيق طموحات الرياضيين والجمهور على حد سواء.

وقد وجهت الجمعية العمومية في ختام أعمالها خالص الشكر والتقدير إلى السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة. هذا التقدير نابع من إدراك كامل للدعم المستمر الذي يوليه الوزير للجنة الأولمبية المصرية وللاتحادات الرياضية المختلفة، ولجهوده الدؤوبة في تهيئة المناخ الملائم لتطوير المنظومة الرياضية ككل. إن حرصه على دعم الرياضيين وتذليل العقبات أمامهم يمثل حافزًا قويًا نحو تحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات على كافة الأصعدة.

من جانبه، أعرب المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن امتنانه العميق لأعضاء الجمعية العمومية على الثقة الغالية التي منحوه إياها وعلى الدعم المتواصل الذي يحظى به. وأكد أن هذا التوافق والاجماع الكبير يعكسان حالة من الاستقرار والتناغم تسود المنظومة الرياضية المصرية، وهو أمر ضروري لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف المهندس ياسر إدريس أن اعتماد خطة النشاط الجديدة والموافقة على لائحة النظام الأساسي 'الميثاق الأولمبي المصري' يمثلان خطوة حاسمة نحو تطوير شامل لمنظومة العمل داخل اللجنة. هذه الخطوات تتماشى مع المعايير الدولية المطبقة في المنظمات الرياضية الكبرى، وتؤكد على التزام مصر بالارتقاء بمستوى الإدارة الرياضية. وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تركيزًا استراتيجيًا مكثفًا على إعداد وتأهيل اللاعبين والمنتخبات الوطنية للمشاركة الفعالة والمشرفة في البطولات والمنافسات القارية والدولية القادمة. إن هذا التركيز على الإعداد الفني والبدني للاعبين هو حجر الزاوية في تحقيق النجاحات الرياضية.

وشدد إدريس على أن اللجنة الأولمبية المصرية تواصل جهودها الحثيثة لترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية والحوكمة الرشيدة في جميع القرارات والإجراءات المتخذة. إن هذه المبادئ هي أساس العمل الاحترافي والمسؤول، وتضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع. كما أن تبني هذه المبادئ يساهم في مواكبة التطورات الرياضية العالمية المتسارعة، ويوفر بيئة إدارية وفنية داعمة ومحفزة للاتحادات الرياضية، مما يمكنها من أداء دورها على أكمل وجه.

شهد الاجتماع حضور المستشار أحمد سعد، الذي تولى مهمة الإشراف القضائي على أعمال الجمعية العمومية، مما يضفي عليها الطابع القانوني اللازم. كما حضر الدكتور أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، ممثلاً عن الجهة الإدارية، ليؤكد على التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية بالقطاع الرياضي في مصر. هذا التواجد الممثلين من الجهات المختلفة يبرز أهمية الاجتماع والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية بالنهوض بالرياضة المصرية.

إن القرارات المتخذة في هذا الاجتماع تحمل في طياتها بشائر خير للمستقبل الرياضي المصري، وتعكس إرادة قوية نحو التطوير والارتقاء، مما يبشر بمرحلة جديدة من الإنجازات والنجاحات التي تسطرها الرياضة المصرية على خارطة العالم





