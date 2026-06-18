اختتمت الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026، حيث حقق منتخب غانا الفوز على بنما بنتيجة 1-0. وتلقى هذا التقرير اهتماما كبيرا من قبل الجماهير في جميع أنحاء العالم.

اختتمت الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حيث حقق منتخب غانا الفوز على بنما بنتيجة 1-0 وخسر منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-1 أمام كولومبيا.

وتلقى هذا التقرير اهتماما كبيرا من قبل الجماهير في جميع أنحاء العالم. وترتيب المجموعة الأولى هو 1-المكسيك : 3 نقاط 2-كوريا الجنوبية: 3 نقاط 3-التشيك: 0 نقطة 4- جنوب أفريقيا : 0 نقطة. والترتيب في المجموعة الثانية هو 1- قطر : نقطة 2- البوسنة والهرسك :نقطة 3- سويسرا : نقطة 4- كندا : نقطة. وفي المجموعة الثالثة يوجد ترتيب 1- اسكتلندا : 3 نقاط 2- المغرب : نقطة واحدة 3- البرازيل : نقطة واحدة 4- هايتي : 0 نقطة.

وفي المجموعة الرابعة يوجد ترتيب 1- أمريكا :3 نقاط 2-: استراليا : 3 نقاط 3- تركيا : 0 نقطة 3- باراجواي : 0 نقطة. وفي المجموعة الخامسة يوجد ترتيب 1- ألمانيا : 3 نقط 2- كوت ديفوار : 3 نقاط 3- إكوادور : 0 نقطة 4- كوراساو : نقطة. وفي المجموعة السادسة يوجد ترتيب 1- السويد : 3 نقاط 2- اليابان : نقطة 3- هولندا : نقطة تونس: 0 نقطة.

وفي المجموعة السابعة يوجد ترتيب 1- نيوزيلندا :نقطة 2- إيران : نقطة 3- بلجيكا : نقطة 4- مصر : نقطة. وفي المجموعة الثامنة يوجد ترتيب 1- وروجواي : نقطة 2- السعودية : نقطة 3- إسبانيا : نقطة 4- كاب فيردي : نقطة. وفي المجموعة التاسعة يوجد ترتيب 1- النرويج : 3 نقاط 2- فرنسا : 3 نقاط 3- السنغال : 0 نقطة 4- العراق :0 نقطة.

وفي المجموعة العاشرة يوجد ترتيب 1- الأرجنتين : 3 نقاط 2- النمسا: 3 نقاط 3- الأردن : 0 نقطة 4- الجزائر : 0 نقطة. وفي المجموعة الـ 111 يوجد ترتيب 1- كولومبيا : 3 نقاط 2- البرتغال : نقطة 3- الكونغو الديموقراطية : نقطة 4- أوزبكستان : 0 نقطة. وفي المجموعة الـ 12 يوجد ترتيب 1- إنجلترا : 3 نقاط 2- غانا : 3 نقاط 3- بنما:0 نقاط 4- كرواتيا : 0 نقاط.

وتنطلق اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة مباراة التشيك ضد جنوب إفريقيا. وبعدها يلعب منتخب سويسرا ضد البوسنة والهرسك. وفي تمام الساعة الواحدة فجرا يوم الجمعة يلعب منتخب كندا ضد قطر. وفي تمام الساعة الرابعة فجر الجمعة يلعب منتخب المكسيك ضد كوريا. ويستمر هذا التقرير بالتغطية المستمرة لمباريات كأس العالم 2026





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كأس العالم 2026 منتخب غانا بنما المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة المجموعة السابعة المجموعة الثامنة المجموعة التاسعة المجموعة العاشرة المجموعة الـ 111 المجموعة الـ 12

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