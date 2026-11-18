أظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث من 2026 ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 6.0%، مع زيادة حجم قوة العمل وارتفاع أعداد المتعطلين مقارنة بالربع السابق.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث من عام 2026، والذى يشمل الأشهر من يوليو إلى سبتمبر، حيث سجل معدل البطالة في مصر ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 6.0% من إجمالي قوة العمل ، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق من العام ذاته. وقد أظهرت البيانات الرسمية أن حجم قوة العمل قد شهد زيادة طفيفة بنسبة 0.3%، حيث قدر العدد بحوالى 35.757 مليون فرد مقابل 35.636 مليون فرد في الربع السابق، مما يعكس تغيراً هيكلياً في توزيع العاملين والمتعطلين داخل السوق المحلي.

تفاصيل قوة العمل والتوزيع الجغرافي

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قوة العمل قد ارتفعت بمقدار 26 ألف فرد نتيجة انخفاض أعداد المتعطلين بمقدار 46 ألف متعطل، في حين زادت أعداد المشتغلين بمقدار 34 ألف مشتغل خلال هذا الربع. وفي المقابل، ارتفع عدد المتعطلين الإجمالي بمقدار 87 ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 121 ألف فرد مقارنة بفترات سابقة، حيث بلغ عدد المتعطلين في الربع الحالي 2.162 مليون متعطل بنسبة 6.0% من إجمالي قوة العمل.

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وتوزعت قوة العمل بين الحضر والريف بشكل غير متكافئ، حيث بلغت قوة العمل في المناطق الحضرية 15.980 مليون فرد، بينما سجلت في الريف 19.777 مليون فرد. وعلى مستوى النوع، هيمنت قوة العمل الذكور بنسبة واضحة حيث بلغ حجمها 28.108 مليون فرد، مقابل 7.649 مليون فرد للإناث، مما يشير إلى الفجوة المستمرة في مشاركة الجنسين في سوق العمل الرسمي والمدخلات الاقتصادية الرسمية خلال هذا الربع.

معدلات البطالة حسب النوع والمؤهل الدراسي

سجل معدل البطالة بين الذكور 3.6% من إجمال ذكور قوة العمل خلال الربع الحالي، بعد أن كان 3.4% في الربع السابق مقابل 4.0% في الربع المماثل من العام السابق. أما بالنسبة للإناث، فقد بلغ معدل البطالة 14.9% من إجمالي إناث قوة العمل في الربع الحالي، مقارنة بـ 14.4% في الربع السابق و15.0% في الربع المماثل من العام السابق، مما يبرز استمرار تحديات البطالة بين فئة النساء على الرغم من التحسن الطفيف.

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وكشفت البيانات أيضاً عن تدهور معدلات البطالة بين ذوي التعليم العالي، حيث بلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 83.5% من إجمالي المتعطلين في الربع الحالي، مقابل 79.7% في الربع السابق. وبشكل أكثر تفصيلاً، شكل حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها نسبة 44.6% من المتعطلين في الربع الحالي، بارتفاع ملحوظ عن 39.0% في الربع السابق، مما يعكس مشكلة mismatch بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل.

أبرز القطاعات الاقتصادية وتوزيع المشتغلين

وبلغ عدد المشتغلين إجمالاً 33.595 مليون فرد في الربع الثالث من 2026، بزيادة قدرها 0.1% عن الربع السابق، حيث استقر العدد عند 33.561 مليون فرد. وتوزع المشتغلين بين الحضر والريف بمعدل 14.550 مليون مشتغل في الحضر و19.045 مليون مشتغل في الريف. وارتفع عدد المشتغلين بأجر نقدي ليصل إلى 23.871 مليون مشتغل، بنسبة 71.1% من إجمالي المشتغلين، مقارنة بـ 69.5% في الربع السابق، مما يدل على تحسن طفيف في استقرار الدخل النقدي للعاملين.

وشهد نشاط الزراعة واستغلال الغابات وقطع الشجر وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فيه 5.785 مليون مشتغل (4.398 مليون ذكور و1.387 مليون إناث)، بنسبة 17.2% من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول. وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات ذات المحركات والدراجات النارية في المركز الثاني بـ 5.591 مليون مشتغل بنسبة 16.6%، تلاه نشاط الصناعات التحويلية بـ 4.841 مليون مشتغل بنسبة 14.4%، ثم نشاط التشييد والبناء بـ 4.242 مليون مشتغل بنسبة 12.6%.

وفيما يخص النشاط الأخير، سجل نشاط النقل والتخزين 2.992 مليون مشتغل بنسبة 8.9% من إجمالي المشتغلين. وفي السياق الأوسع، بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 48.8% من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 47.5% في الربع السابق و46.9% في الربع المماثل من العام السابق. وقد بلغ معدل المساهمة للذكور 73.9% مقابل 21.7% للإناث، مما يعكس الفجوة الكبيرة في المشاركة الاقتصادية بين الجنسين داخل المجتمع المصري خلال هذا الربع من عام 2026.