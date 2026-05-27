الجولة الأخيرة بمجموعة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز

ستنطلق منافسات الجولة الـ 13 والأخيرة بمجموعة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز غدا الخميس. وشهدت مجموعة الهبوط في الدوري المصري منافسة قوية بين 14 فريقاً على أول 10 مقاعد بترتيب المجموعة، للهروب من فخ الهبوط إلى دوري المحترفين. وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت المباريات السبع ضمن منافسات مجموعة الهبوط في ختام الدوري الممتاز. مواعيد مباريات الجولة الأخيرة بمجموعة الهبوط في الدوري الممتاز هي كما يلي: بتروجت ضد الجونة في الساعة 5 مساءً على استاد بتروسبورت، والإسماعيلي ضد فاركو في الساعة 8 مساءً على استاد الإسماعيلية، وطلائع الجيش ضد وادي دجلة في الساعة 8 مساءً على استاد جهاز الرياضة. كما سيتم نقل المباريات السبع في ختام الدوري الممتاز من قبل شبكة قنوات أون تايم سبورت. يذكر أن فرق الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وفاركو وحرس الحدود هبطت إلي دوري المحترفين الموسم القادم. وسيتم نقل مباريات مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري من قبل شبكة قنوات أون تايم سبورت. كما سيكون هناك مباريات أخرى في الجولة الأخيرة، بما في ذلك زد ضد كهرباء الإسماعيلية في الساعة 8 مساءً على استاد القاهرة الدولي، والمقاولون العرب ضد مودرن سبورت في الساعة 8 مساءً على استاد عثمان أحمد عثمان، وغزل المحلة ضد حرس الحدود في الساعة 8 مساءً على استاد غزل المحلة، والبنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الساعة 8 مساءً على استاد السلام. وسيتم نقل جميع هذه المباريات من قبل شبكة قنوات أون تايم سبورت. وسيتم إعلان النتائج النهائية لمباريات مجموعة الهبوط في ختام الدوري الممتاز غدا الخميس.

