الجمع بين المعاشات في مصر: القانون، الحقوق، والتحديات

تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بشأن الجمع بين المعاشات، وحقوق المستحقين، وجهود الدولة لتطوير منظومة التأمين الاجتماعي.

يشهد اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين كيفية الجمع بين معاشين، وذلك في ظل سعي المستحقين لل معاشات إلى فهم حقوقهم التأمينية بشكل كامل وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وال معاشات رقم 148 لسنة 2019.

هذا القانون قد نظم هذه المسألة بشكل مفصل، وحدد الحالات المسموح بها للجمع بين المعاشات وفقًا لضوابط قانونية واضحة ومحددة. وتأتي هذه التساؤلات في وقت تواجه فيه الدولة تحديات تتعلق بإعادة ترتيب التزاماتها المالية تجاه أصحاب المعاشات، حيث تبلغ هذه الالتزامات السنوية حوالي 238 مليار جنيه. يرى البعض، مثل النائب مصطفى بكري، وجود خلل حقيقي في النظام الحالي، مشيرًا إلى أن قيمة المعاشات لم تواكب التغيرات الاقتصادية، وأن هناك حاجة ماسة إلى قانون جديد يضمن حقوق أصحاب المعاشات بشكل أفضل.

وقد تقدم أصحاب المعاشات بطلب عاجل إلى البرلمان بعد مناقشة مشروع تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، مطالبين بزيادة سنوية بنسبة 6.4%، مع تفاصيل إضافية حول المشروع الجديد. في الوقت نفسه، يشهد البرلمان جدلاً حول التكلفة الإجمالية لتعديلات المعاشات، حيث كشف النائب إيهاب منصور عن تفاصيل هذه المناقشات. بالإضافة إلى ذلك، هناك تسهيلات ائتمانية متاحة للموظفين وأصحاب المعاشات، حيث يمكن الحصول على قروض تصل إلى 30 ألف جنيه بسهولة.

ومع ذلك، يرى بعض البرلمانيين أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الحالي لا يتضمن أي بند واحد يصب في مصلحة المواطنين. في المقابل، يرى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تعديلات قانون التأمينات تمثل طوق نجاة لاستمرارية المعاشات. هذه التطورات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية على أصحاب المعاشات.

القانون يقر إمكانية الجمع بين معاشين في حدود الحد الأدنى المقرر للمعاش، مع استكمال القيمة وفقًا للترتيب المحدد قانونًا، ويسمح أيضًا بالجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة في نفس الحدود. وبالنسبة للأرامل والأرامل، يمنحهن القانون الحق في الجمع بين معاشهن عن الزوج أو الزوجة ومعاشهن الشخصي أو دخلهن من العمل دون أي قيود. كما يمنح القانون الأبناء الحق في الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون أي حدود، مما يعزز من مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منحت القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية صرف الحقوق التأمينية المقررة بموجب التشريعات المختلفة، بدلا من الجهات الإدارية السابقة، وذلك على نفقة الخزانة العامة، مع تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، تحت إشراف الوزير المختص. تفاصيل حالات الجمع بين المعاشات تشمل الجمع بين معاش الأرملة عن زوجها ومعاشها الشخصي، والجمع بين معاش الأرملة عن زوجها ودخلها من العمل أو المهنة دون حد أقصى، والجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون قيود، والجمع بين معاشي الوالدين للأبناء دون حدود، والجمع بين المعاش والدخل في حدود الحد الأدنى للمعاش.

القانون يحدد أيضًا استثناءات واضحة تتيح الجمع بين أكثر من معاش، مثل الجمع بين المعاشات في حدود الحد الأدنى المقرر، والجمع بين المعاش والدخل في نفس الحدود، وتمتع الأرملة والأرمل بحق الجمع بين المعاشات والدخل دون قيود، وإتاحة الجمع الكامل للأبناء بين معاشي الوالدين، والسماح بالجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون حد أقصى. تنظيم حالات الجمع بين معاشين يهدف إلى تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات المستحقة، وضمان تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي ودعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية، واستدامة النظام التأميني، بما يكفل حصول المواطنين على حقوقهم بصورة عادلة ومنظمة





